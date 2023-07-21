職場奉行「關我屁事」才是生存法則！ 她：跟同事負氣離職…結果人家高升

艾薇氣沖沖走到我座位旁：「下午去客戶那的會議，她又說她不去了，叫我自己帶team去，真的很不負責任！」艾薇是一起工作超過五年的同事兼好友，而口中的「她」是我們兩人的頂頭上司、公司的總經理。

艾薇不滿總經理已經不是一天兩天了，每當她氣炸時，就會跑來跟我訴苦，希望我同仇敵愾。我跟著總經理征戰多年，她對我而言亦師亦友，我實在沒辦法不理性的跟著艾薇一鼻孔出氣，所以只能盡量充當和事佬。

「我們都這麼資深了，這等小事難不倒妳吧！」總經理早些年就不參與我任何客戶的會議，而艾薇跟我同樣位階，我實在不覺得總經理不跟會有什麼好生氣的，試圖安撫這快要爆炸的情緒。

「全天底下沒看過這麼好當的總經理。」艾薇又咒罵了一陣子才離去。耳語的力量很大。

就這樣，艾薇經年累月時不時到我座位旁咒罵總經理的言論，潛移默化了我的看法。我開始為艾薇抱不平，開始看原本被我視為「有為者亦若是」的總經理不順眼，而且這種情緒隨著艾薇愈來愈頻繁的抱怨日益高漲。直到有一天，我覺得我實在不能再跟著這樣差勁的主管打拼奮鬥，我提出辭呈，且辭意甚堅。

少了艾薇在旁邊關於總經理的負面耳語，我對總經理的負面情緒漸漸消逝了，對她的看法又回到當初那個亦師亦友、引領我成長的她。不過，這約莫已經是我離職半年之後的事情了。

猜猜看，在我離職之後，是誰接管我的團隊跟客戶呢？沒有錯，這個人就是艾薇。甚至後來總經理自己出來創業，艾薇還是她的事業夥伴呢！

對於一個人的態度，可以從恨到牙癢癢到成為創業夥伴這樣180度的變化，我至今仍感到好奇！我並不後悔當年所做的決定，但其中的種種卻值得拿來做為借鏡。

即使是交情極佳的好同事，跟主管或公司發生衝突也不干你的事，千萬不要一鼻子出氣。

畢竟不同位置、不同部門有各自的立場，公説公有理，婆説婆有理，外人很難公允判斷。

況且我們每個人有自己的職涯要規劃，有自己的飯碗要顧全。

所以應該要辯的、要爭的，就讓相關人等自己出頭。身為事件當中的閒雜人等，閃邊涼快去比較安全。

二、遠離負面思考的人，訴說他人長短的言論能不聽就不聽，尢其是你主管的

當年我離職之後，最大獲益者便是艾薇了。說實話，至今我也不確定當年被我當做好友的艾薇，究竟是有心還是無意洗腦我？是否藉由那些負面耳語惡化我跟總經理的關係？

不過，我可以肯定的是千萬別跟負面思考的人太常在一起，因為負面能量是會傳染的，而且沒有脫離感染源就不容易治癒。

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