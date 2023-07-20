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知彼解己與成功有約 四個階段的傾聽方式、讓對方敞開心房

聯合新聞網／ 天下文化出版
要讓對方敞開心房，必須帶著同理心傾聽。 示意圖／ingimage
要讓對方敞開心房，必須帶著同理心傾聽。 示意圖／ingimage

習慣五／知彼解己②四個階段的傾聽方式，讓對方敞開心房

聽他人說話時，很多人會犯的錯誤是自顧自的說起自己的事。請避免這種方式，以同理心的態度傾聽。

你必須在得到信賴、能讓對方願意敞開心房的基礎上，培養同理心傾聽的技巧。You have to build the skills of empathic listening on a base of character that inspires openness and trust.

（本文出自《漫畫讀通與成功有約》）
（本文出自《漫畫讀通與成功有約》）

自以為是的建議只會讓對方失望

當別人來找自己商量時，很多人會開始說起自己的事情，並給對方建議，例如：「我以前也是這樣，就是這麼做才走過來的，所以，你也可以這麼做。」

這種以個人經驗加以解釋，或是給予評價的傾聽方式，柯維稱為「自以為是的傾聽方式」。說到底，這種人是用自己的角度來看對方的煩惱、提出問題，然後提供解決方法。

不過，很少人聽到這種自以為是的建議，會覺得開心。因為他們不會覺得﹁這個人有把﹃我﹄的話聽進去﹂。

以同理心傾聽對方

要讓對方敞開心房，必須帶著同理心傾聽，而柯維提出了幾個傾聽的要訣。

第一階段：複述語句。為了要複述，自然能使人專心聆聽。

第二階段：用自己的詞句表達。例如：「你是想辭掉工作嗎？」加入自己歸納的話。這麼做，能使人一邊聆聽，一邊思考對方的話。

第三階段：以體恤對方心情的話回應，例如：「你覺得很難受吧。」聆聽時，比起注意對方說了什麼，更要注意對方有什麼感覺。

第四階段：同時運用第二和第三階段，亦即能以自己的話解釋，而話裡又能理解對方的心情。到這個階段，對方就會敞開心房，產生信賴。

當然，這個方法的前提是真心想了解對方，如果沒有這種心態，就毫無意義。只有在具備真心想要理解對方的心情、應有的品德，以及和對方已有感情帳戶時，這種聆聽方式才會有用。

這個習慣能改變人生！

聽別人說話時，要聽進對方的心，也就是要理解對方。

（本文出自《漫畫讀通與成功有約》作者：史蒂芬．柯維/監修 譯者：李靜宜）

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