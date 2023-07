知彼解己與成功有約 四個階段的傾聽方式、讓對方敞開心房

習慣五/知彼解己②四個階段的傾聽方式,讓對方敞開心房

聽他人說話時,很多人會犯的錯誤是自顧自的說起自己的事。請避免這種方式,以同理心的態度傾聽。

你必須在得到信賴、能讓對方願意敞開心房的基礎上,培養同理心傾聽的技巧。You have to build the skills of empathic listening on a base of character that inspires openness and trust.

自以為是的建議只會讓對方失望

當別人來找自己商量時,很多人會開始說起自己的事情,並給對方建議,例如:「我以前也是這樣,就是這麼做才走過來的,所以,你也可以這麼做。」

這種以個人經驗加以解釋,或是給予評價的傾聽方式,柯維稱為「自以為是的傾聽方式」。說到底,這種人是用自己的角度來看對方的煩惱、提出問題,然後提供解決方法。

不過,很少人聽到這種自以為是的建議,會覺得開心。因為他們不會覺得﹁這個人有把﹃我﹄的話聽進去﹂。

以同理心傾聽對方

要讓對方敞開心房,必須帶著同理心傾聽,而柯維提出了幾個傾聽的要訣。

第一階段:複述語句。為了要複述,自然能使人專心聆聽。 第二階段:用自己的詞句表達。例如:「你是想辭掉工作嗎?」加入自己歸納的話。這麼做,能使人一邊聆聽,一邊思考對方的話。 第三階段:以體恤對方心情的話回應,例如:「你覺得很難受吧。」聆聽時,比起注意對方說了什麼,更要注意對方有什麼感覺。 第四階段:同時運用第二和第三階段,亦即能以自己的話解釋,而話裡又能理解對方的心情。到這個階段,對方就會敞開心房,產生信賴。

當然,這個方法的前提是真心想了解對方,如果沒有這種心態,就毫無意義。只有在具備真心想要理解對方的心情、應有的品德,以及和對方已有感情帳戶時,這種聆聽方式才會有用。

這個習慣能改變人生!

聽別人說話時,要聽進對方的心,也就是要理解對方。

