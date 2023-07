丈夫對妻子廚藝不滿 吃飯時抱怨「妳也做得好吃一點嘛」專家搖頭：不該被動順勢而行

習慣一/主動積極②改變自己的做法,對方也會改變

習慣一「主動積極」指的是,率先採取行動,成為影響周圍環境的人;要採取「自己的」行動。這也是對人生負責的表現。

主動積極的涵義不僅止於採取主動,還代表人必須為自己負責。

It(=proactivity) means more than merely taking initiative. It means that as human beings, we are responsible for our own lives.

將責任推給他人和環境,等同於放棄人生的責任

習慣一是「主動積極」(proactivity)。何謂主動積極?柯維將它定義為:「生而為人,要對自己的人生負責」。亦即,自己人生的主角是自己,決定要過什麼生活的也是自己。

(本文出自《漫畫讀通與成功有約》) 不過,很多人只要一有不順心的事就馬上怪罪他人,總認為錯不在己。不論是工作上的失誤,或是被男女朋友甩了,都認為是他人的錯、周遭環境的錯。還有人會怪罪於星座和血型。

但是,我們本來就無法隨心所欲的改變他人和環境。唯一能改變的,只有我們自己。儘管如此,這種人的說法卻好像是,因為別人沒照他們的想法做,他們才會遇到這些討厭的事。這種想法只是放棄自己的責任,其實事前應該就能設法做點什麼,他們卻不去正視這件事。

不是被動受影響,而是率先造成影響

就算事情不如己意,也不該被動的順勢而行,而是要意識到自己可以主動改變目前的狀況,這樣就能改變他人和環境。

比如說,丈夫如果對妻子的廚藝不滿意,吃飯時抱怨「妳也做得好吃一點嘛」,食物就會變得美味嗎?丈夫反而應該思考「自己的行為對妻子會有什麼樣的影響」。他可以先對妻子表示謝意,再稍微說一下自己對餐點的想法。妻子如果覺得開心,一定會漸漸多花些心思在廚藝上的。

行動時,不受當下狀況和情緒左右,而是自己去選擇要怎麼做。這種做法帶來的影響,就會改變他人和結果。

這個習慣能改變人生!

能改變的只有自己。自己改變的話,他人和環境也會改變。

(本文出自《漫畫讀通與成功有約》作者:史蒂芬.柯維/監修 譯者:李靜宜)