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丈夫對妻子廚藝不滿 吃飯時抱怨「妳也做得好吃一點嘛」專家搖頭：不該被動順勢而行

聯合新聞網／ 天下文化出版
丈夫如果對妻子的廚藝不滿意，吃飯時抱怨，食物就會變得美味嗎？ 示意圖／ingimage
丈夫如果對妻子的廚藝不滿意，吃飯時抱怨，食物就會變得美味嗎？ 示意圖／ingimage

習慣一／主動積極②改變自己的做法，對方也會改變

習慣一「主動積極」指的是，率先採取行動，成為影響周圍環境的人；要採取「自己的」行動。這也是對人生負責的表現。

主動積極的涵義不僅止於採取主動，還代表人必須為自己負責。

It(=proactivity) means more than merely taking initiative. It means that as human beings, we are responsible for our own lives.

將責任推給他人和環境，等同於放棄人生的責任

習慣一是「主動積極」（proactivity）。何謂主動積極？柯維將它定義為：「生而為人，要對自己的人生負責」。亦即，自己人生的主角是自己，決定要過什麼生活的也是自己。

（本文出自《漫畫讀通與成功有約》）
（本文出自《漫畫讀通與成功有約》）
不過，很多人只要一有不順心的事就馬上怪罪他人，總認為錯不在己。不論是工作上的失誤，或是被男女朋友甩了，都認為是他人的錯、周遭環境的錯。還有人會怪罪於星座和血型。

但是，我們本來就無法隨心所欲的改變他人和環境。唯一能改變的，只有我們自己。儘管如此，這種人的說法卻好像是，因為別人沒照他們的想法做，他們才會遇到這些討厭的事。這種想法只是放棄自己的責任，其實事前應該就能設法做點什麼，他們卻不去正視這件事。

不是被動受影響，而是率先造成影響

就算事情不如己意，也不該被動的順勢而行，而是要意識到自己可以主動改變目前的狀況，這樣就能改變他人和環境。

比如說，丈夫如果對妻子的廚藝不滿意，吃飯時抱怨「妳也做得好吃一點嘛」，食物就會變得美味嗎？丈夫反而應該思考「自己的行為對妻子會有什麼樣的影響」。他可以先對妻子表示謝意，再稍微說一下自己對餐點的想法。妻子如果覺得開心，一定會漸漸多花些心思在廚藝上的。

行動時，不受當下狀況和情緒左右，而是自己去選擇要怎麼做。這種做法帶來的影響，就會改變他人和結果。

這個習慣能改變人生！

能改變的只有自己。自己改變的話，他人和環境也會改變。

（本文出自《漫畫讀通與成功有約》作者：史蒂芬．柯維/監修 譯者：李靜宜）

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