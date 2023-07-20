丈夫對妻子廚藝不滿 吃飯時抱怨「妳也做得好吃一點嘛」專家搖頭：不該被動順勢而行
習慣一／主動積極②改變自己的做法，對方也會改變
習慣一「主動積極」指的是，率先採取行動，成為影響周圍環境的人；要採取「自己的」行動。這也是對人生負責的表現。
主動積極的涵義不僅止於採取主動，還代表人必須為自己負責。
It(=proactivity) means more than merely taking initiative. It means that as human beings, we are responsible for our own lives.
將責任推給他人和環境，等同於放棄人生的責任
習慣一是「主動積極」（proactivity）。何謂主動積極？柯維將它定義為：「生而為人，要對自己的人生負責」。亦即，自己人生的主角是自己，決定要過什麼生活的也是自己。
不過，很多人只要一有不順心的事就馬上怪罪他人，總認為錯不在己。不論是工作上的失誤，或是被男女朋友甩了，都認為是他人的錯、周遭環境的錯。還有人會怪罪於星座和血型。
但是，我們本來就無法隨心所欲的改變他人和環境。唯一能改變的，只有我們自己。儘管如此，這種人的說法卻好像是，因為別人沒照他們的想法做，他們才會遇到這些討厭的事。這種想法只是放棄自己的責任，其實事前應該就能設法做點什麼，他們卻不去正視這件事。
不是被動受影響，而是率先造成影響
就算事情不如己意，也不該被動的順勢而行，而是要意識到自己可以主動改變目前的狀況，這樣就能改變他人和環境。
比如說，丈夫如果對妻子的廚藝不滿意，吃飯時抱怨「妳也做得好吃一點嘛」，食物就會變得美味嗎？丈夫反而應該思考「自己的行為對妻子會有什麼樣的影響」。他可以先對妻子表示謝意，再稍微說一下自己對餐點的想法。妻子如果覺得開心，一定會漸漸多花些心思在廚藝上的。
行動時，不受當下狀況和情緒左右，而是自己去選擇要怎麼做。這種做法帶來的影響，就會改變他人和結果。
這個習慣能改變人生！
能改變的只有自己。自己改變的話，他人和環境也會改變。
（本文出自《漫畫讀通與成功有約》作者：史蒂芬．柯維/監修 譯者：李靜宜）
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言