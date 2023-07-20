有錢人都贏在起跑點？紀錄片指8大富人理財教育法則 學會4點逆轉人生

相信不少都會認為有錢人的孩子注定「贏在起跑點」，但又有多少人知道有錢人背後是如何教導他們的下一代呢？日前，有一名網友於個人社交平台根據一部紀錄片《窮人與富人的人生七年》來講述富人8大思維。

這部紀錄片名叫《窮人與富人的人生七年》，導演足足花了49年時間，從14個不同階層的孩子，每7年一次紀錄他們的生活，由他們7歲起一直紀錄到他們56歲為止，最後導演結論是「富人的孩子，將來還是富人；窮人的孩子，窮人的孩子將來還是窮人」，非窮人的孩子不夠努力，亦非富人的孩子繼續身家而足以令他們無憂無慮，而是父母的教育方式決定了孩子未來貧富。

有錢人背後教孩子8大法則 學懂4項打開致富之路

1. 承認金錢的重要性

基本上大部分白手起家的富人，都深信金錢是十分重要的，因此富人的孩子自小就會開始被灌輸金錢的重要性。儘管金錢是一個工具，但只要好好利用就可以換來更多美好的將來。其次金錢讓人自由，他們明白有足夠的財富將可以完成更多事情。

相反，窮人甚少談論金錢，有人會指金錢是萬惡的、有人指金錢驅使人變得貪婪，父母這樣的思維讓孩子下意識逃離物質生活，自然而然生活品質亦無法提升。

2. 培養社交及影響力

想要擠進上流社會必須要學好這個能力！人能遇到機會是有限的，而社交能力及影響力正是有助我們打開機會之門，故此大部分富人的孩子自小就會出席各式各樣的社交場合，從而培養出他們的社交能力。

3. 學會花錢

在傳統社會觀念，人最緊要僅儉持家，把錢全部存起來，這樣就無需擔心將來的生活。不過社會進步、經濟通膨最終依舊面臨金錢的問題，皆因從來沒有培養花錢的習慣。一般人會教導孩子要金錢，而富人則是教會孩子花錢，花得愈多愈好，讓孩子明白累積的每一份錢都能夠成為賺錢工具，帶來更多的回報。

4. 忌拒欲望 善用慾望

簡單而言，例如一般人月薪一萬左右，就會開始做減法，生活於一萬的生活水平之下，但是富人並不會這樣選擇。同樣富人一開始都可能是月薪一萬左右，但他們是不斷做加法去，尋找更多的賺錢方法，不會拒絕欲望，而是善用慾望作為自己的驅動力，不斷追求更高的生活標準。

5. 從小累積商業概念

一般人都會灌輸孩子要努力讀書，讀書才是將來最好的出路，所以不少人為了找到高薪厚職而耗費大半輩的人生去做一份自己不感興趣的工作。相反，富人的孩子從小被培養有關商業上的認知，如時尚界巨頭LVMH集團的CEO行政總裁——貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的兒子曾於一次訪問中表示自小已開始接觸商業，而且他坦言10歲開始不時聽聞父親收購對手的經驗之談，這樣的育兒方式令孩子擁有比同齡人更高的認知。

6. 學習長期主義

一般人是短期主義，即是在確定未來的情況下，多數人更傾向於眼前所得到的利益。如不少人會為了幾千元， 從一間公司跳槽到另一間公司，但是個人的收入是取決於自身的成長速度。此外沒有相對理財知識也會被世界收割，當學習長期主義，也可以憑空創造出財富。

7. 放任孩子自己理財

大部分父母總是擔心孩子不懂理財，怕孩子們一旦有錢就會胡亂花費，甚至誤入歧途，所以甚少給孩子理財。曾有教育專家指出6至12歲是培養孩子理財的黃金時間，所以自小不培養的話，長大後有錢仍然不會有理財的觀念，就會一生只懂存錢，繼以無法提升個人的生活水平。

8. 賺錢最好的方法 就是幫助他人

富人教育孩子最重要是賺錢最有力是解決別人的問題，而且問題愈大所獲得的回報就愈高。一般人都會注重在時間及努力來獲得報酬，富人則著重解決問題本身。

例如比爾蓋茲僅僅發明了一個軟體，短短幾年間身家已擁900億美金，全因他所發明的東西可以幫助世界上的每一個人，所以要賺更多的錢，就要懂得去發明更大的問題去幫助更多的人，提供更多的市場價值以換取回報。

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文章授權轉載自《香港01》