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新青安貸款要繳的總利息較高根本不划算？ 專家曝關鍵「還款年限」：不能這樣比

聯合新聞網／ 喬王的投資理財筆記
行政院13日拍板通過「新青年安心成家房貸」首購專案，首購族可享1.775%破盤價。示意圖。記者游智文／攝影
行政院13日拍板通過「新青年安心成家房貸」首購專案，首購族可享1.775%破盤價。示意圖。記者游智文／攝影

很多人評估房貸時，喜歡比較「總繳利息」。

以最近討論度很高的新青安貸款為例，若前三年補貼期間利率1.775%，三年後沒補貼且央行未升息利率為2.15%，那麼30年的總繳利息大約是345.5萬

如果你申請的是公教/首購貸款，而且談到地板利率2.06%，那麼30年的總繳利息大約是341.5萬。(請注意，不見得每個首購族申請一般首購貸款時，都能談到地板利率)

既然345.5萬 > 341.5萬，選擇總繳利息較少的公教/首購貸款，應該會更划算，對嗎？

老實說，我個人覺得直接比較「總繳利息」沒有什麼太大意義。

為什麼呢？

主要是因為：你必須「持有到年限結束」，才會真正繳到那個利息！

所以這段過程中，你不能轉貸、不能賣房、不能提前還款，只能乖乖地正常繳款

如果真的要仔細精算的話，必須正常還款到第190期，也就是大約15.8年，新青安貸款的總繳利息才會超過公教/首購貸款。

但根據實務上的經驗，大部分人在15.8年之內就可能會換屋賣房，也可能轉貸至其他銀行，甚至很多人會選擇大額還款

因此，新青安貸款對於多數人來說，其實會繳到的總繳利息沒有這麼高，除非你真的很堅持正常還款超過15.8年以上，才會「略高」於公教/首購貸款的總繳利息

此外，還有比利息、利率更重要的事，譬如：年限、寬限期、額度、成數都是需要考量的條件，不能只看總繳利息。

這也是為什麼新青安貸款專案通過之後，會受到這麼多人關注的原因，因為對於大部分首購族來說，其實是對買房很有幫助的貸款專案。

Q：看完這篇文章後，你還會覺得新青安貸款的總繳利息比較高，所以不划算嗎？

（想完整了解新青安貸款的細節，可參考此文章

◎本文內容已獲 喬王的投資理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新青年安心成家房貸 房地產

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