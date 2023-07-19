小時候爸爸太愛狗、OL長大後對安靜有變態需求 常被辦公室電話鈴聲嚇壞

有一些行為，永遠只能表示理解， 不能姑息和縱容。

無論是心靈雞湯的書，還是講禪修智慧的書，總在提醒我們，當我們遭遇痛苦而抱怨他人不夠友善的時候，我們應該學會換位思考，學會理解別人，去相信「善有善報、好人有好報」，如果你自己變得更好，世界就會更好。

但是，我想追問，為什麼一味要求我們理解別人？如果我們自己受了傷還沒醫治，又如何從心理上做到為他人著想？如果我們自己都沒有爬起來，又如何能去扶持別人？

一直以來，社會只拚命教我們學習如何成功衝刺一百米，做一個堅強的好人，卻從來沒有人教我們：跌倒時，怎麼跌得有尊嚴；膝蓋破得血肉模糊時，怎麼清洗傷口；心像玻璃碎了一地時，怎麼收拾？你被人傷得滿地找牙和血吞，拿什麼來對傷害你的人付出善良？你一頭倒下，內心淌血，又拿什麼來獲得心靈深層的平靜？

有一個女孩說起父親時，總是淚流滿面。她說，在別人眼中，父親是一個很善良的人。他會收養流浪狗，大冬天怕狗冷，會半夜起床好幾次幫狗蓋被子。母親打電話說狗跑出去被車撞了，他十萬火急地趕回家帶狗去看獸醫。他看到狗狗要做手術，心痛得直掉眼淚。

回到家後，父親因狗受傷的事和母親大吵了一架。情急之下，不小心把母親推倒在地。母親的腰撞到床角受了傷。母親住院期間，父親沒去看過她一次。女孩的母親說話聲調急躁高亢，一丁點的事都能引發她的責難。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》） 這件事讓女孩對安靜有了一種變態的需求，她非常討厭有人在身邊說話。有那麼一段時光，電話鈴聲簡直是她的夢魘，偏偏又常有電話打進來。每一次鈴聲響起，她都嚇得打哆嗦。這件事引起了身邊一位男同事的反應。女孩以為鈴聲也嚇到他了，不料他說：「不是鈴聲，是你的反應嚇到我了。」

這樣的一個女孩，我們根本無法想像她的童年。所以當別人都在懷念童年的時候，她卻慶幸自己終於長大了。對她而言，任何一個地方，都比那個無愛無恩義的家庭溫暖得多。

知道別人的痛苦沒什麼，但是我們怎麼會知道人家是怎麼熬過來的？我記得這麼一句話：「一個從小缺少愛的人，最容易善良，也最容易上當。」因為只要人家對他好一點，他就心甘情願，以命相許。

你怎麼對別人，就決定了別人怎麼對你。如果我的生死苦樂被你踐踏，那麼你的生死苦樂也與我毫無關係。女孩也努力過，但是她做不到。哪怕家人那樣對她，但她做不到漠視家人。

後來，她按照家人的期望，尋找嫁入豪門的機會，實現一個灰姑娘的夢想。可惜，她最終跟一個窮小子戀愛了。她內心最渴望的東西：被呵護、被寵愛、被縱容、被尊重，都在他那裡得到了。她不敢想像原來自己竟然還可以擁有愛、被愛護、被尊重，甚至擁有話語權。突然有了這樣的感覺，那是一種怎樣的驚訝、震撼與滿足。後來，就算生活過得極其艱苦，她仍然不願意和窮小子分手。

在一個人艱難的時候選擇不離不棄，這是一種怎樣的善良呀！故事背後一個赤裸裸的真相是，她的窮男友其實是一個渣男；而另外一個血淋漓的真相是，她的這份善良，並不是真的多麼愛他所以不離不棄，只不過是她在他那裡，找到了做一個有尊嚴的人，不會被辱罵，或被道德綁架做一個逆來順受的下等人。

她的這份善良，不過是因為從來沒有被善待過，所以視滿足自己最基本的需求為罪惡，而不知道還有比這種善良更聰明、更正當的選擇。

她其實沒有正確給予愛和善良的能力。斬斷了一個人的雙腿，就不要怪他不能正常地行走。也許，外表光鮮的你也是如此。正如香港作家張小嫻所說，就算親情，也是不平等的。要是你擁有愛你的父母，這份愛就算被你浪擲了，他們還是會為你守候，永不會死心。然而，當孩子需要父母的愛，父母狠狠地把他丟開，許多年後想要再愛這個孩子，卻不一定能如願。孩子是會死心的。這份親情，你在他最想要、在他幼小孤單偷偷飲泣的長夜裡沒有給他，就不能再奢望可以贖回來。

我從來不反對善良，但在講這個女孩的故事時，我堅決反對那種自以為是的善良。對不起，我只會喜歡那些喜歡我的人，只會善待那些善待我的人。對一些行為，永遠只能表示理解，不能姑息和縱容，特別是那些自以為對我好、為了我好，卻強勢、粗暴地對待我的人。

真正的善良，是讓身邊的人在平日自得其樂，在需要幫助時全力以赴。沒有任何人有權利將自己的好意強加給另一個人，或者實施自以為是的道德綁架。我不想對自己和別人犯這種善良的罪。

人生會有各種遭遇，不管是好事還是壞事，好人還是爛人，你總會在某個時間點遇上。倘若你無力承擔，沒人能代替你承擔，但是我仍然希望你知道，這些事是在所難免的，你無法跟執著於個人觀念而傷害你的人理論，你只能努力讓自己不被打倒。倘若能撐過去，不必逼自己去原諒傷害自己的人。如果有一天，你挺過了所有的傷害，終於擁有了堅強，也不必對誰說，都是因為誰曾經傷你那麼深，才成就了今天的你。你現在這麼優秀完全是因為你自己強大，當年沒有被他們打倒而已。

有時候，犯錯的人並不知道他在傷你，甚至是殘害你，還會怪你不優秀、不爭氣。要是不小心遇上了爛人破事，我們只能自己一個人扛下所有的苦與痛，但是這並不是要教會你悲觀，而是教會你人世的智慧。你要去相信，你沒有能力的時候，本應該只對善待自己的人善良。你有能力的時候，這世間沒有不善待你的人，也沒有你不能善待的人。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》作者：慕顏歌）