「那麼好說話，其實是沒原則」 前同事1句「你走後都沒人幫買可樂了」讓他心情盪到谷底

你那麼容易受人指使， 其實是錯把沒原則的寬容當胸懷。

你從小被人稱讚：「性格好、沒脾氣、文文靜靜。」雖然你沒有很喜歡，但也不會想太多。等你工作了幾年，在人際交往中一次次地受傷，你可能會覺得，還是本性善良、但個性鮮明又會發脾氣的人，過得比較好。雖然你儘量避免與他人起衝突，雖然你的朋友也不少，雖然有些事在別人看來就該生氣，而你卻覺得沒什麼，但是你終於慢慢地發現，這樣的你讓別人不知道你的原則在哪裡，而變得不再重視你、珍惜你。

什麼都說好 他變成職場便利貼

季小堂打電話給前同事，前同事說：「真懷念你啊！你走了，天氣這麼熱，都沒有人幫我買可樂了。」這一句話讓季小堂的心情跌到了谷底。

季小堂剛進公司的時候，為人熱情大方，大家都喜歡找他幫忙，而季小堂從來都是來者不拒。平時他總是早早地就到公司，打掃辦公室。聽到誰說一句：「我沒吃早餐，好餓呀！」他就會主動拿出自己的餅乾送過去。有時，假日還會幫同事收快遞或處理工作。炎炎夏日，他經常帶冰鎮的可樂來公司分給大家喝。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》） 隨著工作量漸漸增多，季小堂無法再像以前一樣幫同事了，抱怨聲卻隨之而來，有的人還當面尋他開心：「小堂堂，趕緊去倉庫領一包影印紙，我們等著用！」礙於情面，季小堂還是默默地照做了。

後來，主管開始吩咐季小堂做一些工作之外的雜事。比如，去車庫幫他搬東西。

結果，季小堂才剛出辦公室大門，就被出差回來的經理撞了個正著。經理問季小堂去幹什麼。為了不給主管添麻煩，季小堂就說去購買辦公用品。結果經理不知從哪裡得知了事情真相，就把季小堂叫去辦公室訓了一頓，說他身為人事部行政人員，連誠信兩字都做不到，又怎麼能管理其他人呢。

季小堂無言以對，遞交了辭職，背著好人二字的他，丟了工作。

沒脾氣只想著滿足他人

人在職場，很多人也會遭遇到類似有苦難言的情景。上司把很多跑腿的事情交給你，你會糾結於，他是重視你、想跟你親近呢，還是覺得你好說話？同事故意說話刺激你，你會想他是覺得你好脾氣、不會生氣呢，還是利用你好欺負，發洩他的憤懣？

有時候，你甚至會懷疑自己：說好聽一點，是性格好、沒脾氣，說得難聽一點，就是沒主見。你在任何場合都微笑示人，人家可能覺得你沒個性，下意識地就開始輕視你。你對朋友有求必應，放棄自己的安排，滿足他們的邀請，等下次你不答應的時候，人家便覺得你不夠意思。你心無城府，多次借錢給同事也不好意思催帳，結果他們習以為常，你倒是被逼入兩難的境地，要錢嘛，怕傷感情；不要錢嘛，又白白遭受損失……

就像季小堂，他那麼容易被人指使，無非是錯把沒原則的寬容當胸懷，所以不懂得拒絕。他是喜歡照顧別人來確定存在感的那種人，所以往往既不好意思拒絕別人，又害怕被別人拒絕。於是，心裡想說「不」的時候，卻言不由衷地冒出「好」，生怕直接說出「不」，會傷了自己的自尊，也對不起別人。

強迫自己什麼都說好其實是沒原則

其實，自尊取決於我們是否能夠接納和喜歡自己。不願意說「不」、害怕傷害別人的人，通常也很在意被別人拒絕。這類人容易把被拒絕，理解成別人對自己不喜歡、不重視，甚至不尊重，更糟糕的是，隨後也會覺得自己似乎沒那麼重要或者沒那麼好。而這種拒絕激起的無力與無能感，隨之引發憤怒、傷心的情緒。他們總是寧願委曲自己，成全別人，難怪會活得那麼糾結。

這樣委曲自己，強迫自己的背後，並非真正心甘情願，而是隱藏著一個「你也不要拒絕我」的心理期望。因為害怕被別人拒絕，所以不敢拒絕別人。又因為身邊的每一個人都希望得到不被拒絕的善意，於是我們開始失去原則，無底線地向身邊的人和事妥協，甚至最後我們也開始討厭太過殷切關心他人的自己。

就這樣，你在人際交往的過程中，逐漸喪失了原則，被別人發好人卡，你越來越難以把握哪些事是必須堅持的，哪些事是可以寬容的。然後，你不敢說「不」，不好意思說「不」，不會恰當地說「不」，你被所謂的本性善良裹挾前行，你變得看不清事情，沒主見。寬容不等於沒原則，你應該有心胸，也要守住底線。當你能夠從容地拒絕別人，

你就會知道大多數時候拒絕並不是有意傷害，相反的只是誠實地表達自己的意願。

回想一下，不管是家人還是自己最好的朋友，對你提出大大小小的要求時，你有說不的時候嗎？即便嘴上沒說，但心裡卻不樂意嗎？你是否認為，如果你拒絕了他們，就說明你不愛他們或者不在乎他們嗎？

允許自己拒絕別人 也要學習接受別人拒絕你

反過來想也一樣，別人即使在某件事情上拒絕了你，並不等於他們不在意或不看重你，只是他們真的不願意或根本無法做到。

允許自己拒絕別人，才能真正接受別人對自己的拒絕，就如同認定自己有罪的人更懂得寬恕一樣。一個人懂得尊重自己的意願，也常常願意把這樣的尊重給別人。

難以拒絕，可能是因為你覺得只有不斷地順從別人才能彰顯自己的價值。如果我們習慣透過別人來肯定自己，也就活在別人的眼裡和嘴裡。當來自別人的肯定成為必須，與其說我們是在肯定自我，不如說是在否定自我，到最後，你會發現，你已經沒有肯定自己的力量。

建立個人的邊界，確立自己的原則，敢於說出自己的真實意見。雖然在一定程度上會導致我們在剛開始與他人交往時產生不愉快，但是只要我們足夠真誠、態度堅定，他們遲早會認可和尊重我們為人處世的原則。

在不觸碰底線的前提下，一切對錯、好壞、喜歡不喜歡都可以接納、包容、理解。

你要做一個讓自己快樂也讓別人欣賞的好人，而不是濫好人。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》作者：慕顏歌）