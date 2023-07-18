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職場不得不「越級」怎辦？ 他提5點建議：被霸凌N次的親身經歷

聯合新聞網／ 方格子
職場示意圖。圖／Ingimage
職場示意圖。圖／Ingimage

【撰文・蘿拉 laura】

因為部門溝通不順遂的關係，對於Ａ組長管理的方式也不認同，所以下定決心要與更高層的長官談談請益，希望藉由他的經驗能夠給予有建設性的意見，這樣才不用被困在原地胡思亂想。

但要找高層長官請益所需要注意的事項不少，以下列出我的經驗跟大家分享：

1.最現實的一面，首先要確認跟高層長官的交情有多好，如果對方本來對你就有不好的觀感，那接下來的方法你就可以直接略過，找其他朋友聊天抒發才是正解。

2.高層長官的時間很寶貴，切記不要浪費太多時間糾結在那些抱怨的細節上，畢竟他是主管而不是諮商師，自己的情緒自己要控制好。

3.事先列出想討論的事項，不要在溝通當下被負面情緒支配，要就事論事，以公事為主，才不會顯得是自己歇斯底里情緒控管有問題。

4.想要討論的事情寫下來之後，提供給有社會歷練的朋友過目，一起討論看是否有可以改進的地方，畢竟自己寫的東西都會帶入先入為主的想法在裡面，為了增加可信度，需要提供更客觀的說法說服長官

5.跟長官約好時間之後，記得帶著筆記去討論，避免自己偏離真正的主題，然後討（抱）論（怨）的過程中，找到一件值得被對方稱讚的事情來說，才能更表明自己中立的立場，一切都是為了整體公司整體部門著想，所以才有今天的對談。

以上是我在職場霸凌N次的親身經歷，也幸好現在有足夠的能力找出方法來面對一切，提供給各位參考，如果大家也有類似的經驗，希望也可以分享出來，一起來集思廣益，是否還有更好的處理方式！沒有人該孤軍奮戰！

作者：蘿拉 laura

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：有效率跟主管的溝通法則

霸凌 主管 職場

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