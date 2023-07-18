評／《木曜4超玩》團隊離職事件！他：其實很正常許多公司都經歷過

【撰文・姿勢寫手】

這本身非常正常，一個公司的人事變化，但是在媒體的放大和炒作上，都讓人有各種各樣的猜疑和揣測，或者是陰謀論。

這就是今天的媒體，如果你去搜索，基本上壞事居多，今天的媒體或許更加情願報導負面新聞，這樣的流量是遠高於正面的新聞，不知道什麼時候開始，網絡時代新聞幾乎都是如此，這也是所謂的西方文化影響之下的結果，大家互立山頭、互相對抗，各自都有各自的利益取向和背後的靠山，完全和媒體的初心本質越來越遠，從真相變成娛樂，看誰娛樂玩得好？流量就大。

團隊離職，或是大換血，對於一個公司來說，也是一件很正常的事，這樣的事件很多公司都有經歷，不過對於人氣很高的網絡節目來說，大家更好奇背後的原因，究竟是為什麼？為什麼要這麼做？公司的發展是不是正確的方向？未來是好是壞？

其實大眾都是吃瓜群眾，不是決策者，更不是利益相關者，但網友的好奇心還是不斷，我們說好奇心害死貓，其實好奇心也可以害死很多事情，比如網絡暴力、網絡霸凌、網絡攻擊等等，都可以害人很多人，而網友只不過是推波助瀾的其中一個，有時候，有些事情一旦參與就可能改變事件的走向，這裡沒有無辜者。

當然，對於觀眾的喜好和審美來講，十分主觀，一個節目只能服務於一群人或一部分人，好好服務他們，然後形成一種長期彼此陪伴的關係，也就是一種商業關係，大家都可以更好的成長；當然，這裡面不確定因素太多了，商業的逐利、市場的變化、觀眾的審美變化、網絡環境的變化、經營者大腦的變化等等，都可以讓一個節目產生變化，有時候節目的週期性，網絡節目本身就是很不確定的變數，三年五年後都不好說，所以遠比其他行業要變化更快更大，這也就是網絡世界的玩法。

作為一個曾經的觀眾，因為很久沒看了，這是一檔好節目，好是因為一開始製作者的初心，看得出來他們不容易和辛苦，然後通過自己的努力獲得成功了，然後當然賺錢了，大家還有沒有必要按照自己的那種狀態來做節目？其實真的不一定的，誰喜歡幸苦，誰不喜歡輕鬆一點、快樂一點；最初看節目時候感受到他們那種不容易和努力拼搏的精神，或許觀眾喜歡看的就是那種感覺和氛圍，積極向上、不放棄、正能量的心態，當然節目成功之後，這種東西自然會慢慢消失，因為已經不需要那種亢奮和緊張感了，所謂的熱血；但凡是用心製作的節目都應該值得更好以及尊重，希望未來會更好，祝福所有人。

作者：姿勢寫手

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：閒聊幾句木曜4超玩：團隊離職事件