天上掉下禮物！「群創買成緯創」女友買錯股賺翻 網笑：確定不是創作文？

陽錯陽差買錯股票賺翻！日前有一名網友發文表示，多年前跟女友報名牌買股票，女友聽錯誤買「把群創買成緯創」，現今卻因緯創股價大漲，而發了筆小財，引發網友熱議。

日前有一名網友在論壇Dcard上以「女友買群創卻買成緯創」為題發文，他表示2021年面板大漲時，跟女友說買群創，接下來因為吵架分手，上個月在路上遇到她，然後復合了，昨天女友表示「你之前叫我買的股票現在漲很多，要不要賣？」

原PO透露，一時不確定自己曾跟女友說過什麼？於是請她開APP看，驚呀地發現她買了20張的緯創，2021時緯創才30元，但原PO想起當時是要她買群創，沒想到她買成緯創，現在整個賺爛了，女友還說要幫他換手機，讓他不知道該不該收這個「天上掉下來的禮物！」

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「確定不是創嗎？」、「這篇文竟然用群創跟緯創來創，有點意思唷」、「如果是真的那你女友偏財運欸，還不對人家好一點，手機收了，在儘量回饋給人家」、「研究股票那麼久還輸買股票買錯的，我看比起投資，我還是投胎好了」、「蠻有創意的，不錯」，有同樣經驗的網友表示「我第一次玩股票的時候，真的把群創買成緯創，那時候緯創快35塊，被套超久」。

但也有網友不以為然，開玩笑地說「確定不是大創」、「怎麼沒買成創意」、「我懷疑這是三創的，群創+緯創+創作文=三創」、「創作文吧？不用太認真」、「搞不好女友也是創出來的」、「直接原地結婚」。

最近AI夯！造成概念股緯創股價狂飆，緯創股價現今已來到141元。