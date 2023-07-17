50歲後女人對理財態度要「硬」！母愛驅使下…對兒子最容易失手養老金

國內親子教育專家、同時也是國際演說家暨作家吳娟瑜：「女人要有錢，這句話我們常常聽到，但光是這樣還不夠，女人還要硬起來。」她特別提出「硬起來」向邁入晚年生活的女性喊話：「女人不是說個性要剛硬，而是對於財富管理的態度，千萬不要心軟。」

這是什麼意思？吳娟瑜指出，現代女性蠟燭兩頭燒，工作、家庭都要兼顧，好不容易累積的財富，卻因為一時心軟而借出去，「我看了許多女人的故事，她們很有賺錢能力或是本身刻苦耐勞、勤勉節儉，到了中年後，慢慢累積了一筆養老金，然而這筆財富最後竟也失守了……」其中有很大一部分原因是因為她們把錢借給家人、尤其是兒子，在母愛的驅使下，心軟不忍心看著孩子受苦的結果，往往就是一起向下「沉淪」。

一年一度的母親節剛過，本周小花平台以此篇專文再一次關心全天下的媽媽們：及早做好財富傳承與退休規劃，讓自己的人生下半場活得更精彩！

理財愈早愈好 及早布局、把小錢滾成大財富！

根據一項市調研究結果顯示，國內有高達7成以上女性的理財目標首重財富累積，其次有4成左右女性更在乎退休規劃與目標準備；其中，值得一提的是，30歲以下女性投入「目標準備」和「娛樂基金累積」的比例較高，另外針對家有學齡子女的家庭，有極高的比例以未來子女的高等教育基金為首要目標，可見新時代女性對於下一代教育議題的高度關注。

說到底，理財規劃愈早進行愈好，充分利用時間複利效果，及早布局複利「把小錢滾成大財富！」以下小花平台分別針對不同世代女性提出投資理財建議：

初入職場的30歲年輕世代、新時代女性理財目標首要重視財富累積，鑒於這個年齡階段普遍收入不高，加上如果也沒有一個富爸爸支援，那麼邁向財務自由的條件是什麼？建議可以透過理財健診檢視人生各階段理財需求，學會理財、做聰明的消費者，善用方法穩健累積財富。

左右為難的40歲夾心世代、隨著現代人逐漸晚婚的趨勢，生育第一胎的年齡呈現遞延，也導致這個世代的壓力來源同時來自年邁父母和經濟尚未完全獨立的子女，其中對於子女的未來發展尤為看重，並期望能預先準備好一筆教育基金；因此，在個人理財規劃上，建議以教育儲蓄為優先，等到行有餘力後再進一步安排退休配置。

熟齡樂活的50歲以上準退休世代、根據該市調研究結果顯示，有超過8成民眾認為，屆齡退休族群最擔心的其實是個人的退休金是否足夠？以下沿用國內財經專家及知名主持人夏韻芬建議，想要退休得漂亮需先掌握兩個要領：首先，千萬不要因為錢小而不開始儲蓄或是投資，切記所有的財富都是從小錢開始長大；其次，永遠不要貪求高報酬率而選擇高風險的工具或是策略。

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