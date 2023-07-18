幼教業務趕車後背全溼、八旬爺爺買站票卻把座位坐走 他最後默默離開

一個人越是善良，待人的底線應該越高。 這樣才能避免縱容他人，也能保護自己。

我有一個在北京做幼教的朋友，經常一大早就要奔波在不同的城市跑業務。這天一大早，我習慣性地打開微信，果然他早早地就發了一篇文。

然後，我看到了這麼一段文字：

老爺爺坐到了自己的位置

我上氣不接下氣地趕上最早的一班列車，後背全溼透了。好不容易找到自己的座位，一位年過八旬的爺爺已經坐在那裡。

「爺爺，這個座位不是您的吧？」

「嗯，走得急，我買的是站票。趕上哪裡就坐哪裡吧。」

「爺爺，您在哪一站下車啊？」

「沒多遠，石家莊。我的運氣不錯，火車都快開了，這個座位還沒有人。」

我欲言又止，最後默默地離開，就讓爺爺安心地坐著吧。

人性中蘊藏著柔軟而有力量的情愫──善良，可以讓缺乏信任的陌生人放下心中的戒備。正如羅佐夫所說的：「人類感人肺腑的善良暖流，能醫治心靈和肉體的創傷。」

善良是一種良知、一種本性，它立足於道德之上。然而，我也不只一次見過一些場景。比如，老師給學生的評語是「他很善良」，沒有想到，家長不以為意地回應：「現在這個社會，善良有什麼用啊？最沒本事的人才善良呢！」

善良不是縱容他人

我想說的是，不是善良不好，是我們今天對待善良的方式不對，以至於有一段時間，微信朋友圈流傳著愛默生的名言：「你的善良，必須有點鋒芒，否則就等於零。」

這句話一下子就戳中了許多人的痛點。

我認識一家人。他們從不跟人起正面衝突，也從不輕易開口找人幫忙，卻樂於幫助他人。他們把「我理解，我懂」當作口頭禪，對他人的要求從不拒絕，結果往往慣縱了他人，為難了自己。所以，我對「善良必須有點鋒芒」的理解是，一個人越是善良，待人的底線應該越高。

這樣才能避免縱容他人，也能保護自己。我再說一個朋友的故事我的朋友在證券公司工作，人看起來很溫婉，溫婉當中卻又藏著一股力量。她做事認真，為人處世也異常得體。比如，遇到同事向她尋求幫助，她會先瞭解具體的情況，然後說：「我很想幫你，但要是幫你，就是害了你。這些事都是你必須要學的。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》） 所以，你可以自己處理，我相信你可以做得到。」

她說這些話的時候，態度誠懇，語氣也十分真誠，同事聽了之後絕不會怪她，反而事後很感激。

遇到有人向她借錢，一般情況下，她在不瞭解對方意圖之前，會不緊不慢地說：「這樣啊，我先回家和家人商量一下，好嗎？」

等瞭解具體情況之後，如果對方是想投資，她會回絕：「抱歉，我對投資實在不懂，我只能拿出一點點錢，實在也發揮不了什麼作用。而且，我們家裡的情況你也知道，有老有小，必須要留備用金，沒有餘力幫你太多。我相信你也會理解的。」

一般而言，對方就不會再糾纏，也不會覺得面子上過不去。如果對方真的急需用錢，她會答應借錢，還會事先跟對方講好還款的期限和方式。她認為這樣對自己、對別人都是負責任的做法。我知道她當初借錢給她在墨爾本的妹妹買車的時候，也是先幫妹妹做了一個還款規劃，告訴她什麼時候應該換新工作，然後什麼時間開始存錢，在什麼時間開始還錢。她認為這樣既幫了妹妹，也是協助妹妹的成長。

一開始，有一些同事、同學或親友會覺得，她這個人過於冷靜和理性，不是那麼率真、爽快，甚至有些人覺得她待人有些冷淡。但是，我卻觀察到她這樣做是對的。

這些年來，雖然她也拒絕了一些人的要求，可是人緣一直很好。身邊的人都覺得她是一個可靠的人，非常值得信賴，所以遇到困難都願意向她求助。完全不同於我認識的那家人，一味善意助人卻費力不討好。

善良要有自己的底線

你可以善良，但是請不要無謂的善良。如果經過歲月的磨練，你稍微修練出一些鋒芒，反而可能游刃於人際，更從容地生活。

我已經明白了，所以我希望更多善良的人，都能懂得善良的智慧。否則我們只能把自己憋成內傷。因為這個世上，有太多所謂的低能善良。

比如，缺乏常識的善良──好心的老太太為生病的朋友推薦各種「偏方」、心懷慈悲的人把海龜帶到公園的池塘去放生。

比如，不同情受害者只同情弱者的善良──你有一個不做家事、亂丟垃圾的嬌室友，你忍無可忍發飆之後，別人卻勸你要對室友寬容一點。

比如，用妥協忍讓的方式表達「都是為了你好」的善良──某人的丈夫喝酒賭博，還沙文主義，有一天他出軌了，卻有人來勸他老婆說：「好歹夫妻一場，還是原諒他吧。」

比如，無止境的幫助卻帶來反效果的善良──升米恩，斗米仇，不願將醜話說在前頭，結果不斷借錢給親戚，幫他們度過難關，卻在要回借款的時候與他們反目成仇。

我不能為善良下一個定義，但是，善良不善良，你要自己學會去選擇。生活不是用來妥協的，你越退縮，喘息的空間就越少；日子也不是用來將就的，你越卑微，幸福就離你越遠。你無須把自己的姿態擺得太低。

屬於你的，就要積極爭取；不屬於你的，也請果斷放棄。不想做的事，不必勉強自己去做；忍了很久的事，不必一而再、再而三地忍下去。不要再讓別人來踐踏你的底線。一味地忍讓或取悅，那不是善良，而是你不想承認的懦弱。也別做別人不喜歡、不會感激，你自己做不好也愛做的所謂的善行。

只有挺直了腰桿，這個世界才會給你屬於你的一切。如果你的生活只是對世界察言觀色，然後滿足於眼前的苟且，如果身邊的人總是忽視你的存在，如果你的被認同是靠委曲求全，那麼請記住：你當善良，且有力量。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》作者：慕顏歌）