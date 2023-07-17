富家女不打掃房間不叫瓦斯不洗碗 合租室友病一周怒火中燒還被勸「應該要善良點」

什麼時候，善良變成了不用講道理的擋箭牌？ 做一個善良的人，比做一個講道理的人輕鬆。

雖然世上很多人都有自私的一面，但我發現身邊很多人，完全不問事情的起緣，就自顧自地站在看起來比較弱勢的那一方，動不動就標榜善良，然後給別人套上「你應該善良一點」的枷鎖。

以下的場景，或許很多人都聽說過，甚至親身經歷過。

你結帳的時候，有一位年長的人插隊，當你和他理論，身邊就有正義哥站出來說，做人不要太斤斤計較，又沒什麼，讓他一下不就好了。你的工作夥伴事情沒做到位，給你帶來很大的困擾，當你因此發飆的時候，她流淚飛奔出去。那麼，不用半天，你嘴不饒人、把人活活罵哭的名聲可能就傳遍了全公司，然後有一群正義姐會來告訴你，都是同事，你應該大器一點。

「他都那麼可憐了，你就不能善良一點？」

「我已經給你賠笑臉了，你還想怎麼樣？」

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》） 真奇怪，什麼時候善良，變成了不用講道理的擋箭牌？ 當年我讀大學的時候，曾經與人一起合租。合租的那位算是富家女，據說上大學之前都是住在家裡，連垃圾都沒有倒過。所以從合租的第一天開始，她不打掃房間，不叫瓦斯、不付水電費、不洗碗，更不用說刷馬桶，簡直就像住旅館一樣，她是一位傲驕的公主，而我就是她的服務生。

後來，我生病了，在床上躺了一週，她就讓垃圾在家裡堆了一個禮拜。我實在忍無可忍了，爬起來把屋子打掃了一遍，扔掉了所有的垃圾，把堆在水槽裡的碗盤全洗了。結果她帶了外賣回來，吃完之後，照樣杯筷碗盤全堆在水槽裡。

我一下子怒火中燒，發了飆。結果她四處跟人說，我多麼不近人情，她那麼可憐，長這麼大第一次離開爸爸媽媽，本來就什麼都不會，而我從小就獨立生活，什麼都會，卻不肯對她包容一些。於是有同學來勸我：「你應該寬容一點、善良一點。」我哭笑不得。你可以想像，我除了無語，還能解釋什麼？

後來，我出了社會工作，我發現這樣的事情越來越多。有些人，根本就沒有獨立思考的能力，只要站在可憐的那一邊就好了，多麼簡單！我想，他們之所以標榜善良又給別人套上善良的枷鎖，因為做一個善良的人，比做一個講道理的人輕鬆。我有個好朋友，談戀愛的時候男友劈腿。幾年之後，前男友和新歡結了婚，似乎過得不幸福，而且還不幸得了病。

反正結果就是他來找我的朋友借錢，說是要救命用的。我朋友不假思索就拒絕他了。然後，也有人跑來勸她：「你應該善良一點，無論以前發生過什麼，現在畢竟是救一條命。」

跟我說起這件事的時候，朋友敲著桌子大罵起來。我知道她為什麼要罵。那年，因為他劈腿，兩個人分手，萬念俱灰之下她自殺了，還好家人及時發現，送她進醫院搶救了回來。她自己這條命，也是命！

現在網路發達，看得多了，你自然也就明白了。那些新聞評論裡總有人說：「如果有錢，誰會去搶劫呢？」其實，這些見別人被搶劫、被欺騙、被背叛、被壓榨，號稱仍舊應該寬容的人，當自己利益被觸犯的時候，往往是最跳腳的那些人。

他們希望這世界上越來越多的人不懂得據理力爭，這樣等他們想要不講道理的時候就沒人反抗了。有些人覺得反正被傷害的又不是他們，正好可以借機宣揚一下，自己有多麼深思熟慮和心懷慈悲。

無知即惡。這世上有些東西，起因比結果重要，但有些事情，真的是結果永遠重要大於原因。比如，傷害他人；比如，侵占他人的利益。

想通了這個道理以後，我就選擇不要將自己的善良送給不講道理的弱者做擋箭牌了。我不再想聽誰說，他是無心之失，他是好心，他只是不知道、不懂，所以我們就應該理解他、原諒他、善意地對待他。

我只要做一個講道理的明白人，我只在意真正的善或真相。我不想順從某個人的勸說，然後沒有原則地從眾而行，做那個既委曲自己，又縱容「弱即是有理」的人。

世上最可笑的，莫過於真正負責任且善良的人，居然因為所謂的善良之名而寸步難行。

（本文出自《你的善良必須有點鋒芒》作者：慕顏歌）

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