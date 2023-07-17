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初見面就讓對方喜歡你！ 前日本公安搜查官教你兩招留下好印象

聯合新聞網／ 樂金文化
不論對方有多時尚，穿著超越對方「身分地位」的名牌西裝，是會有反效果的。 示意圖／ingimage
不論對方有多時尚，穿著超越對方「身分地位」的名牌西裝，是會有反效果的。 示意圖／ingimage

留心服裝的「鏡像模仿」

與對方碰面前，還能事先準備一件事。那就是讓服裝品味配合對方。這就是「鏡像模仿」。

我想，你有自己的服裝喜好，但是你想不想穿不重要，請以「這是不是對方可能穿的服裝」為選擇基準。

例如，對方如果穿西裝，自己也穿西裝；如果打領帶，自己也要打領帶；如果對方平常不打領帶，自己也別打領帶比較好。

如果是徹頭徹尾運動風的人，自己也穿運動品牌的衣服。

如果喜歡黑白灰色系樸素衣服的人，自己也要穿符合這種風格的衣服。

對於喜歡鮮豔色系的人，自己也要試著對於色彩有所意識。

請各位隨時留心這點。

相對應的適合「等級」也很重要。

對方穿的是剪裁講究的西裝，自己身上卻是穿了好幾年、皺巴巴的西裝，這樣就無法期待鏡像模仿的效果。雖然沒必要去新買一套與對方同等級的高級西裝，不過理想上，至少得讓對方感受到最低限度的良好品質。

曾聽說部分優秀的業務員，在對有錢的顧客做簡報時，也會配合對方準備適當的西裝，兩者道理或許很類似。

（本文出自《前公安搜查官首度現身教你識人術》）
（本文出自《前公安搜查官首度現身教你識人術》）
當然，首次與之前只互通過電郵的人實際見面，或與平常在公司只穿西裝的人首次私下見面，可能並不清楚對方會穿什麼赴約。

所以，第二次之後再開始留心這個原則就好。

只是，希望各位注意的是，別做得太過火了。

不論對方有多時尚，穿著超越對方「身分地位」的名牌西裝，是會有反效果的。這會變成是在「壓制」對方，想縮短距離反而會因此變得很困難。採取壓制的作法，是完全沒有必要的。

預約時要訂寬敞的四人桌

接下來，是在店裡如何面對對方的方法。

聚餐時，對方的放鬆程度會根據桌子類型、就座位置而有所不同。

與初次見面的對象交談時，一張是雙方膝蓋快要碰在一起的小桌子，另一張是寬敞的桌子。哪張桌子坐起來可以放鬆交談—這應該不用多說吧。

當雙方還沒有建立關係時，距離太近就會直接轉化成壓迫感。

某些店家只要說預約「兩人」，可能就被安排到狹窄的座位。

為了避免這樣的狀況發生，事先拜託店家安排寬敞一點的座位比較放心。只要說「因為是重要的商談.......」「或許會拿出一些資料來談.......」等，通常店內顧客沒有太多，都能幫忙安排比較大的桌子。

隨著數次碰面，對方緊張感或警戒心也消除後，製造在L型座位交談的機會也很好。L型座位不用與人四目相對，是容易讓對方敞開心房的位置關係。

初見面時，為了避免造成緊張，可以選擇寬敞的桌子。不要坐在對方正對面， 坐在對方的對角線上，這樣就能製造精神餘裕。

由於這算是特殊配置，選店或許會比較困難（這也是選店不要假他人之手的原因）。不過，運用像是有L型沙發的咖啡廳、餐酒館、中式料理店的圓桌等，只要認真找就會發現各式各樣的選擇。

話雖如此，真的沒辦法坐到L型座位時，或許也可以運用座位是一整排的吧台座位。

比鄰而坐的座位，比起隔一張桌子的物理距離來得近，而且視線可以沒有交集，對方也比較容易鬆懈。正因如此，真心話可能就會脫口而出。

這種比鄰而坐的優點，就是期待上述的效果。

（本文出自《前公安搜查官首度現身教你識人術》作者：稻村悠 譯者：鄭曉蘭）

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