英國暢銷作家賽門．西奈克在TED大會演講 籲企業應該和大眾共享「Why」

在開始著手商品的企畫工作時,有沒有將「Why」的部分跟大眾共享,最終會產生極大的差異。

如果沒有納入「Why」的部分,在你的腦子裡所描繪出來的想法,是無法傳達給他人了解的。

一開始就明確設定「Why」,比較容易打動人心。

有一部18分鐘長的影片,可以說明這件事情。那就是英國暢銷作家賽門.西奈克(Simon O. Sinek)在TED大會裡的演講。

TED是「Technology」、「Entertainment」、「Design」這三個英文字的縮寫。

「為什麼馬丁.路德.金恩(Martin Luther King)能成為美國民權運動的領導?」

「為什麼萊特兄弟能贏過其他團隊,成功地締造了人類首次試飛動力飛機的創舉?」

賽門. 西奈克一邊提出上述的問題, 藉此強調「Why」的重要性。

「人們不會買你做了什麼(What), 人們要買的是你為什麼做它(Why)。」(People don’t buy what you do; They buy Why you do it.)

轉換現有的想法,企業應該更專注於透過過程和大眾共享「Why」,這是賽門.西奈克在他的演講裡所強調的。

賽門.西奈克最初是在美國偏僻鄉村舉行TEDx(x=independently organized TED event)演講,由於反應相當熱烈,兩年後出了書,五年後他被請到了更為正式的TED去演講。

這件事情又再度證明了兩件事。

第一件事就是強烈的概念、其實就是「Why」,會帶給人極大的影響。另一件事則是在看不到正確答案的情況下,最重要的是對「Why」的認同感(make sense)。就賽門.西奈克而言,他的這段演講影片內容獲得大眾認同,並且被廣為分享。

