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英國暢銷作家賽門．西奈克在TED大會演講 籲企業應該和大眾共享「Why」

聯合新聞網／ 采實文化
示意圖／ingimage
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在開始著手商品的企畫工作時，有沒有將「Why」的部分跟大眾共享，最終會產生極大的差異。

如果沒有納入「Why」的部分，在你的腦子裡所描繪出來的想法，是無法傳達給他人了解的。

一開始就明確設定「Why」，比較容易打動人心。

有一部18分鐘長的影片，可以說明這件事情。那就是英國暢銷作家賽門．西奈克（Simon O. Sinek）在TED大會裡的演講。

到Google 去搜尋「偉大的領袖如何激勵行動」（How great leaders inspire action），就可以找到這段影片。在這裡順道一提的是TED是「Technology」、「Entertainment」、「Design」這三個英文字的縮寫。

（本文出自《過程商機》）
（本文出自《過程商機》）
「為什麼蘋果的革新， 看起來和其他品牌不一樣？」

「為什麼馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）能成為美國民權運動的領導？」

「為什麼萊特兄弟能贏過其他團隊，成功地締造了人類首次試飛動力飛機的創舉？」

賽門． 西奈克一邊提出上述的問題， 藉此強調「Why」的重要性。

「人們不會買你做了什麼（What）， 人們要買的是你為什麼做它（Why）。」（People don’t buy what you do; They buy Why you do it.）

轉換現有的想法，企業應該更專注於透過過程和大眾共享「Why」，這是賽門．西奈克在他的演講裡所強調的。

賽門．西奈克最初是在美國偏僻鄉村舉行TEDx（x=independently organized TED event）演講，由於反應相當熱烈，兩年後出了書，五年後他被請到了更為正式的TED去演講。

這件事情又再度證明了兩件事。

第一件事就是強烈的概念、其實就是「Why」，會帶給人極大的影響。另一件事則是在看不到正確答案的情況下，最重要的是對「Why」的認同感（make sense）。就賽門．西奈克而言，他的這段演講影片內容獲得大眾認同，並且被廣為分享。

（本文出自《過程商機》作者：尾原和啓 譯者：黃文玲）

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