驅動過程商機的引擎：「利他之心」祖克柏放棄數兆存款、捐幾百億行善

成為驅動過程商機引擎的是「利他之心」。為了個人的私利或私欲，是無法引發別人共鳴的。在想要讓某人開心的這個任務之下，大家彼此相互幫忙、相互協助，然後一起往前走。

人類的腦子裡，本來就存在著「想要為了某人行動」的這種利他精神和行動模式。

並非是「只要自己好就行了」這樣的利己主義，而是抱持著「就算把自己的事情往後推遲也想要讓別人感到幸福」這樣的想法來行動。在那個瞬間，腦內會分泌一種叫做「催產素」的荷爾蒙。

催產素又稱為「縮宮素」。人類在出生之後，無法立刻靠自己的力量活下去。新生兒如果不吸媽媽的奶會馬上死掉。當媽媽想著「怎麼有這麼可愛的小孩」、「要把這個孩子養得白白胖胖」的時候，大腦裡會分泌催產素，促使母乳源源不絕地分泌。

更有趣的是，當我們看到有人在幫助他人時，腦子裡就會分泌出催產素。換句話說，有助於他人的行動，會在人與人之間產生更多的利他連鎖反應。

（本文出自《過程商機》） Facebook 創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）最為人津津樂道的事蹟是他上班從不搭乘配有司機的公司車，而是騎腳踏車，而且他已經宣布未來會放棄數兆日元的存款。事實上，他已經多次捐出好幾百億日元行善，這位年輕富豪正過著利他的人生。

有「鋼鐵大王」之稱的安德魯．卡內基（Andrew Carnegie），在紐約蓋了一座卡內基大廳，一直以來他對文化與藝術活動都相當支持。此外，他還在美國和世界各地建造了2,500 間圖書館。

俗話說「虎死留皮，人死留名」，卡內基在1919年過世，至今已超過百年。直到現在，他的大名依舊流傳全世界。

當物質欲望和權力欲望被滿足時，就算歸屬感或是認可欲求被滿足，但事實上人並沒有因此而感到滿足，最終會來到「想要為了他人做些什麼」這樣的「最終欲望」。

將每個人的「利他之心」做為驅動力的過程經濟，剛好與人類本質的欲求一致。

日本腦科學家兼醫學博士岩崎一郎在著作《改變人生的大腦鍛鍊》中提到，根據最新的研究，鍛鍊大腦的「島葉」，會使得大腦的反應更具平衡感和協調性，讓這個人的人生更為幸福和富裕。

至於要如何鍛鍊島葉呢？其中一個具體方法就是擁有利他的胸懷。

美國加州大學河濱校區的阿爾曼塔博士（Christina N. Armenta）等人認為，感謝其實有兩種意涵：

．恩惠的感謝（Doing 的感謝）：對於某人對自己做了什麼、或是某人給了自己什麼，來自這些行為舉止（Doing）的感謝。

．普世的感謝（Being 的感謝）：總是抱持一顆感謝的心（Being），對所有的一切充滿感謝的狀態。

前者是基於自我本位來看事情，視野較為狹窄，因此協助者較難增加。後者因保持著一種與四周人有連結的意識，能以較為寬廣的視野來看待事情，引發更多人的共鳴，因此較容易獲得協助者。

換句話說，若從腦科學的觀點來看，以「利他之心」為基礎的過程商機，是一個容易呼朋引伴的架構。

（本文出自《過程商機》作者：尾原和啓 譯者：黃文玲）