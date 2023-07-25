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買房幹嘛算換下來租屋其實很便宜？ 資深房仲：往後的租金會越來越高

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
房產示意圖。 記者余承翰／攝影
房產示意圖。 記者余承翰／攝影

安逸其實是危險的

每次帶房客看屋時，我都會多聊一些。若房客還沒有自己的房子，聊到最後，我都會強烈建議：「在新竹，能力允許的話，就趕緊買一買吧。你在這環境，面對的是口袋比你更深厚的園區學長姐，以及跟你同等（甚至大於）購買實力的首購族」。

這句話對於房客來說，可能會覺得不以為然（房客OS：就沒有自備款是要怎麼買？房價已經被炒那麼高，我進場豈不是當接盤俠？）。但你一直租房子，往後租金只會越來越高。

而更危險的是，有些房東前幾年都租你很便宜，讓你習慣安逸舒服，覺得一直租也沒差。但當哪天房東頭突然被敲到，租金一時來個猛漲或把房子收回時，你才意識到你跟市場是那麼脫節，正常的租金水位有多恐怖。到了那時才意會就晚了，被資本主義高牆甩到半天邊。

對了，並不是說凡租屋的人都沒有自己的房子。市場上也是有「不乏跟別人租房子，但自己的房子卻拿去出租」這類型的人。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

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