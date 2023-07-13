一張表看汽車產業提供的價值市場 藍寶堅尼缺點多到數不完但「有意義」

「有意義」勝過「有用」

山口周以另一個觀點，談到了年輕世代價值觀的改變。

他在自己的著作《成為新人類：24 個明日菁英的嶄新定義》中，點出了今後的社會，「有意義」的價值勝過了「有用」。換句話說，生活必需品這樣的有用商品，其價值遠遠不如那些能讓消費者活出屬於自己的人生、帶給使用者特別意義的商品。

我引用一段書中的內容：

便利商店的貨架管理極其嚴格，並非只是單純將商品陳列在架上那樣簡單。因此，像是剪刀或釘書機類的文具用品，幾乎只會放一個種類。不過，顧客卻不會因為這樣有所抱怨。

像這樣進行嚴格貨架管理的便利商店，其實也存在著一種品項有超過200 種類的商品，那就是香菸。

剪刀或釘書機只放一個種類，但香菸卻放了超過200 種。為什麼會出現這樣的情況，那是因為香菸屬於「沒有用但有意義」的商品。

一個品牌所擁有的獨特故事，是無法被另一個品牌取代的。

對愛抽七星香菸的人來說，七星這個品牌無可取代，是獨一無二的存在。由於消費者情有獨鍾的故事非常多樣，因此香菸的品牌也跟著多樣起來。

還有這樣的例子。

那就是汽車業提供的價值市場，具體來說可以利用圖表1-1 的架構來研究。

按照汽車業提供給客人的兩個價值軸，先將市場整理成圖表1-1 的架構。

所謂的兩個價值軸，分別為「有用／無用」及「有意義／無意義」。

換句話說，「有用」的產品只需要出一個種類就可以了，很容易以價格決勝負，贏家全拿。

相較之下，像法拉利這種屬於「有意義」的車款，因為數量稀少容易產生價值，因此售價昂貴，還有各式各樣的種類可以選擇，非常多樣化。

藉由這兩個例子，我們可以了解有用的東西只要一種就足夠了。

在便利商店裡，完全不需要第二好用的剪刀、第三好用的剪刀。

如果需要混和電動車的話， 只要有豐田普銳斯（Toyota Prius）這個選項就可以了。客人並不需要第二個普銳斯、第三個普銳斯。功能性優異的商品，只要有一個就夠了。

所以我才會說贏家全拿。

（本文出自《過程商機》） 不過，如果選擇的不是商品的樣式或功能，而是有沒有故事，那麼這時商品不是只有一種也沒關係。或者應該說，這時的選擇會是多樣性且價值相當高。

舉例來說，藍寶堅尼的車子一點功能性也沒有，下雨天不能開出門、鷗翼車門也不好開關、無法載運行李、看不到後方等，車子的缺點多到數不完。

但是，藍寶堅尼的售價動輒要上千萬日元甚至到數億日元，儘管這樣的車子非常不實用，但價值超高。為什麼會這樣呢？因為開這樣的車是有意義的。

換句話說，商品就算沒有用，但只要有意義，市場價值就會水漲船高。

這段內容，清楚描述了現代人價值觀的變化。

在如今這個社會，「有意義」的商品其價值遠遠高過「有用」的商品。那麼我們在行銷商品時，應該採取什麼樣的策略呢？

就如同山口周在書中所寫的，以「有用」為目標的話，全世界的冠軍寶座只有一張。那麼你的目標是要爭奪這張椅子？還是不以冠軍為目標，轉而重視「有意義」這個元素？

商品或服務，要在市場上能夠生存，只有兩極化這條路可走，不上不下的中庸商品或服務，一定會被淘汰。

所以，如果以「有意義」這個元素為目標，那麼與消費者共享過程、傳達意義的過程商機，就扮演了很重要的角色。

（本文出自《過程商機》作者：尾原和啓 譯者：黃文玲）