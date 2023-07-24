有勞保又有國民年金…退休前要怎麼規劃？ 專家：有三種方式可以選擇

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享，過去有繳國民年金，現在是投保勞保，規劃錯誤，退休後可能會少領一萬元？

許多人都有疑問，就是過去有繳國民年金，後來加了勞保，以後退休金領多少；有些人過去有空窗期，現在有勞保，但一直收到國保繳費單，該不該繳？

上述這些狀況，可能現在還不會遇到，但面對現在高度競爭的不確定環境，哪天突然想轉職或失業這些都無法預測。

以下為影音內容：

大部分人會選擇的勞保年金計算公式，是：平均投保薪資×年資×1.55的算法

而如果未來要同時領勞保和國民年金，國民年金就只能選擇領B式年金，算法是：投保級距×年資×1.3％

而勞保每加保一年能領到的標準年金，用26,400元到45,800元勞保級距算，每一年的年資大約能領到409元到709元；但如果是國民年金B式，每加保一年，每一年的年資能領到大約256元（級距19,761元）。

看起來式勞保領得多，但保費也相對多：

國民年金每個月標準保費繳1,186元，所得未達和輕度身障的情況繳889元，中低收入和中度身障情況繳593元。

而勞保按加保身分和投保級距的不同，每月的勞保費從幾百到將近五千不等。

所以若有欠繳國民年金，或者在面臨轉職、失業的勞保空窗期，遇到這些狀況要不要繳國民年金？以及該選擇國民年金還是勞保，以下整理三個評估重點：

1.估算退休後（合理）基本所需收入

很多人實際遇到國民年金欠繳的狀況，往往都會「失業還被懲罰」的感覺，直接反應就是「感覺很差乾脆不繳」，然而很多人都忽略「應領和實領」才是導致退休後錢領太少的主要關鍵。

舉例：老艾過去欠繳國民年金7年，都沒有補繳過，雖然預計65歲時勞保年資有30年，後來也努力讓平均投保薪資計入最高，計算下來，勞保預估能月領21,297元，但距離退休金目標月領3萬，還差了8,703元，只完成了目標的71％。

但還好，老艾目前只有50歲，距離目標的差額還能努力規劃來補足，而當時國民年金欠繳年資，換算下來65歲大約能領1,663元，實際要補繳的保費是將近9萬的欠費，思考一下月領1,663元，也代表65歲起，每年能領回19,956元，且這筆錢可持續領到身故為止。

加上之前的21,297元，退休金可領到22,960元，退休金差額也降低到7,040元，接下來15年把差額補足，也就能夠做到退休金100％達標。

所以理性評估退休後預期的生活費，包括日常開支、醫療保健、旅遊等等。目標金額絕對是做退休金規劃的關鍵，再來才是評估划不划算的微調細節。

2.比較國保和勞保兩種制度的優勢

國民年金：

只有提供基本的退休金給付，以及基本的失能、身故和生育給付。

勞保：

提供比較全面的社會保障，除了退休金、失能、身故、生育給付，還多了傷病、附加職災的加成保障等。

3.最大化利用國保和勞保的優勢

再同時有國民年金和勞保年資時，如何最大化兩者的優勢。

之前有位大姊在2003年以前，有在小公司上班投保5年的基本勞保，後來都是在傳統市場賣雜貨，因為不懂所以繳了14年國民年金。

他來諮詢時的年齡也即將滿60歲了，原本他打算改成加勞保到65歲，但經過諮詢過後，有以下三種方式可以選擇：

繼續繳國保

65歲領，國保+勞保年金，共8,493元/月；待繳的國保費71,160元。

改成繳勞保

65歲領，國保+勞保年金，共9,017元/月；待繳勞保費，大約14萬元，提高的健保費大約15,000元。

一次領勞保 續繳國民年金

先領79,200元

續繳國民年金，65歲領國保年金6,212元/月；待繳的國保費71,160元。

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