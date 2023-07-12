房價好貴現在適合買嗎？ 資深房仲用「加油比喻」：有需求就買

現在適合買房嗎？

身為在市場第一線的房仲人員，不時就會被顧客這個問題。我的答案是：「買，有需求就買！」。這句話看上去有些草率，但其實這是歷經時間淬鍊過後的體悟。

怎麼說？

一般人普遍在有「剛性需求」的時候就會進場買房。那麼怎樣算是剛性需求？意指：當你遇到「結婚、小孩學區、被房東驅趕或任意漲租、想要把生活自由度掌控在自己身上」時，你買房的決心就會很高、就會很果斷。你不是在考慮要不要買的問題，而是就當前擁有的預算，最後能買到哪間較為適合的房子。

這就有點類似，今天油價比昨天貴了2元/公升，你昨天因各種原因沒有去加油。現在你要開一趟長程，但車子油箱已經見底了。現價油價多少，你還是會加，畢竟現在出現剛性需求了。

換言之，如果你會問「現在適合買房嗎？」，代表現在的生活（對你來說）其實過得還算可以，你並沒有買房的急迫性。你往往想的是：買房對你有什麼好處？投報高嗎？要是沒買房，應該也有其他替代方案吧！

那通常這類型的人，什麼時候會興起「好像不得不」買房的念頭？若你是自住，當你想擁有生活自主掌控權的時候，你就會想買房了；若你是投資，當你操作其他資產，卻發現報酬比不上房地產甚至跟不上通膨的時候，你也會想買房。

所以，買房子不要問人，因為別人不見得了解你的實際處境。你擁有多高的剛性購屋需求，它自然會PUSH你前進、買到房子。

至於常在那邊說「房價好高，是要怎麼買」的人，有多少預算做多少事，你得先正視這個現實，不然永遠只會待在原地抱怨，卻什麼也不做。

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