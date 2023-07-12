資深社畜回首畢業就該知道的「五件事情」！ 他：延遲享樂並把錢花在刀口上

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聯合新聞網／ 純純存股
求職示意圖。 聯合報系資料照
求職示意圖。 聯合報系資料照

Hi 大家好，我是純純；今天來跟大家聊聊，如果可以重來，我畢業時就想知道的5件事，5件可以提早變有錢的tips：

找 role model 學習

除非你自己創業、有爸靠或高薪職業，不然只有工作是不可能致富的，相信我，20年後你還會是社畜。

我會建議直接找 role model 學習，例如巴菲特、彼得林區、華倫老師；看看他們的投資哲學、或是參考他們的投資標的。

純純也建議多看投資相關的書籍，去書局看都不用錢，錢錢都藏在書中裡

專注長期投資

長期投資指的是必須持有標的10~20年的決心，有閒錢就投入，可以單筆投，也可以定期定額

巴爺爺在預留給妻子的遺言中，寫下「把財產的90%都投資在標普500指數基金上，剩下的10%投資美國短期國債。」

如果你不知道要投資什麼，巴爺爺都說了不抄嗎，投資指數基金。台股0050、006208、美股VTI、VOO都是不錯的選擇。

現在就開始投資

剛畢業的你，有的是時間承受風險，你可能會遇到一年暴跌30%。

但歷史告訴我們，股票長期就是一直上漲，透過世界第八大奇蹟「複利」，錢錢只會越來越多。

如果你已經畢業10年了，相信我，現在也都不嫌晚，最怕你後悔時已經是下流老人。

延遲享樂 累積資產

不要一拿到薪水就光速花完，學會記帳，確認「想要」跟「需要」。

把錢花在刀口上，不必要的支出盡量少花，例如抽菸、小酌、同事揪訂的下午茶。

學會把錢留給未來的自己，是變成有錢人的 「基本起手式」，當你有越來越多的資產，每年帶給你的被動收入就越多，會有更多「我不幹了」的底氣

建立正確投資心態

1.不要在市場恐慌時賣出，恐慌時反而是加碼的時機

2.不要因貪心而開高槓桿，做自己能力範圍的事，市場順風時是神，逆風會哭出來

3.用閒錢投資，晚上才睡得好，不會擔心突然需要錢而要把標的賣出變現

4.不買不懂的公司，我買的股票一定是經過自己深思熟慮的決策，不買自己不懂的公司

◎本文內容已獲 純純存股丨投資理財x 存股 x 被動收入 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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