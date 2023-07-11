下屬「狂刷存在感」根本犯職場大忌！ 她提三點：看準時機刷出好感

朋友跟我說有他有個下屬就是個極度喜歡在公司刷存在感的人，三不五時便在公司的通訊群組轉貼資訊，偏偏轉貼的多是些無用資訊，以至於不少人背後議論她到底想幹嘛？

老實說，存在感刷得好，可以求得在群體中的能見度，讓自己被更多人看見，倒也無可厚非，不過如果技法拙劣，為了刷而刷，就像野人獻曝，能見度提升了，好感度卻沒有加分，不見得是好事一椿。

要如何刷存在感刷得漂亮，可是有小訣竅的。

一、盡量刷些跟專業有關係或者該群組熱衷的議題

與受眾工作或生活風馬牛不相干的議題，很容易被看成多此一舉的垃圾資訊。多了，只會刷出討人厭。

相反地，跟自己高度相關的資訊，通常就是有用資訊。

所以如果在群組當中分享資訊，先看看該族群的屬性，決定哪些才是適切的資訊。

二、有系統才能累積、形塑個人特色

有方向、有系統地刷存在感，能有加乘效果，才能累積個人特色。

如果經常分享特定議題的資訊，或者針對特定議題發聲，就比較容易形塑為該方面意見領袖的形象。

提供資訊的同時，如果能加上摘要、註解，或個人見解，具有導讀效果之外，也更可強化專業形象。

三、看準時機，對的時間點刷更有感

孔明赤壁火攻得以奏效，也是拜成功借到東風所賜，這說明了時間點的重要性。同樣的，對的時間做對的事才能引起波瀾。

比方說當下社會氛圍關注度高、攸關組織正所面臨的問題，或者是時令話題，才能更引起共鳴。

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