「每日不喝咖啡」一年能省下很多錢？ 他解析：看這杯拿鐵能帶來多大滿足感

你有消費焦慮症候群嗎？

不知道大家在購物或者花錢的時候會不會思考很久，或者有些焦慮呢？跟大家分享兩個有效降低焦慮與罪惡感，並提升滿足感的心智框架！

第一個法則叫做兩倍法則(The 2x Rule)

也就是說購買一件東西時，要強迫自己投入等值的金額去購買股票等生財資產。

例如：今天我想要換一隻要價3萬元的iphone15，但我覺得有點掙扎。

那麼就評估看看我是否可以同時投入3萬元去買好公司（或者就是蘋果公司）的股票。如果覺得不值得投入這麼多，那就不要買。

這個方式可以讓自己再評估究竟有多想要這項東西，因為他可消除伴隨揮霍帶來的罪惡感，讓自己知道在消費的同時，也等額投資在生財資產上。

當然也可以把等值投資換成等值捐款幫助他人，這一樣可以獲得滿足感，消除焦慮感。為什麼這麼說呢？這跟第二個方法有關係。

第二是聚焦於使滿足感最大化

長期滿足感跟快樂並不能劃上等號。吃高檔餐廳、買名牌包可能會讓你快樂，但是滿足感卻不一定可以持續太久。但如果你跑完一場馬拉松，那種滿足與成就感卻可以延續更久的時間，雖然未必當下是快樂的。

捐款可能當下會覺得有點捨不得，但是換來的成就感與幫助他人的滿足感也能夠延續更久的時間。

「動機.單純的力量」一書作者丹尼爾.品克提出了一個瞭解人類動機的架構，他指出人類的動機（幹勁）和滿足感的構成要素是：

自主：自我主導 專精：改進你的技能 目的：連結至比自我更遠大的事物

有些論調是說，每天一杯拿鐵的錢省下來，一年就可以省多少多少錢…其實這個方法必須看看這杯拿鐵帶來的滿足感有多大。

如果每天一杯拿鐵能讓你的工作效率提升、精進專注度與提高生產力價值，那就很有必要了。這就是滿足感最大化的簡單實例。

重點不是花錢本身，而是你的心智框架。

自問購買這項東西有益於你的長期滿足感嗎？如果答案為「是」，那就買；不用在心裡責備自己。如果答案為「否」，那就別買，因為你的錢可以花在更好更值得的地方。

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