太難了…上班族是該放棄追求財富自由！ 他：先以打造「這個」為目標

【撰文・小畢】

大家好，我是小畢，我曾經也是一個上班族，相信大部分的人都跟我一樣厭倦上班的生活，因為上班不只要面對來自老闆的壓力，還有同事間的競爭，重點是失去了自由，如果今天不是為了養家餬口賺生活費，應該很少人會願意選擇上班的日子吧。

正因為上班是如此痛苦，財富自由就變成大家追求的目標了，於是近幾年市面上就出現不少教人達成財務自由的書，但是今天要來聊一下為什麼一般人該放棄財富自由的夢呢，如果放棄追逐財富自由後又該追求什麼呢？

一般來說你每天上班賺錢所獲得的收入稱作「主動收入」，簡單來說就是必須付出你的勞力，時間甚至腦力而得到的收入；而今天就算躺著睡覺都會有收入的則稱為「被動收入」，你可以想像有一個撲滿，每天或定期都有人幫你把錢投進去一樣，當然在打造被動收入的初期你還是必須付出一定的勞力和時間，但是等到被動收入的系統建立後，你需要付出的勞力和時間跟主動收入相比就變得微乎其微了。

創造被動收入的方法很多，像是大多數人選擇的股票、或是門檻較高的包租公等，這些雖然一開始都需要付出時間和心力；像是股票要選股，房子要慎選好物件。但是一旦買完股票或是入手房產後就不用像上班付出每分每秒的時間才能賺到錢；因為股票每年會定時配股息，或是獲得上漲的資本利得，至於房子出租後每個月則會有租金收入，其他時間就可以再去打造更多的被動收入，直到達到所謂財富自由的那一天。

那要如何才叫做財富自由呢？比較簡單的定義應該就是當你的被動收入等於生活花費或是開銷的時候，假如你的每月平均的所有花費是3萬元，那麼當每個月的被動收入等於這個數字時就代表算是達到所謂的財富自由了，接下來我們就要準備面對殘酷的事實了，因為對於一般人來說要達到財富自由幾乎是一個不可能的任務。

每個人對財富自由的定義都不一樣，有的人覺得每月被動收入有4萬就足夠，而有的人則認為每月被動收入要10萬才算財富自由；根據主計處統計調查，110年每人每月平均消費約為2萬4000元，也就是達到財務自由的話需要一個月2萬4000元的被動收入，如果以5%的年報酬率來算大約需要有576萬的本金，那要多久才能達到這樣的本金呢？2020年國人年薪中位數為50萬，也就是月薪大約為4萬，等於扣掉每人每月平均消費2萬4000元來說只剩1萬6000元可以存下來，先不考慮每年投入資金的複利效果，你必須每個月投資1萬6000元並持續30年後才能達到目標，而且我相信一般人的月平均消費一定超過2萬4000元不少，除非你是不旅遊，不吃大餐，不買衣服或3C甚至不生小孩，不然基本上月消費要少於2萬4，也就是年開銷少於29萬，基本上是難上加難。

所以要達到財富自由對一般上班族基本上是一個不可能的任務，因此能達到財富自由不外乎要有很高的薪水，或者是有大筆的業外收入，甚至是突然獲得一筆鉅額的金錢；因此我認為對一般上班族不需要把財富自由當作目標，而是要把打造被動收入當作目標。

如果一年有1萬2000元的被動收入，等同每個月加薪1000元，以每年5%的報酬率來說你只需要24萬元的本金就可以達到，你可以用這「加薪的薪水」來付每個月的手機費，隨著本金的增加，之後如果每個月被動收入達到幾千元，那麼也可以來支付每個月的伙食費或水電費。

所以我們應該追求的是被動收入帶來的加薪讓自己的生活品質變好，而不是去追求財富自由這不切實際的夢，之後我會分享如何打造自己的被動收入，像是如何挑選存股標的？存股何時該買進？如何投資海外ETF等？歡迎大家追蹤和分享我的專題。

作者：小畢

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：為什麼你該放棄追求財富自由？