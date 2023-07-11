「產品完成之前，就能賺錢」 日本搞笑藝人西野亮廣靠「線上沙龍」年收8億會費

若要說過程經濟有什麼優勢，最主要有以下三點：

產品完成之前，就能賺錢

比方說，花了一年時間投入商品製作的創作者，一整年沒有收入，這樣的情況很可能發生。對還沒什麼知名度的創作者而言，生活會非常辛苦。

製作出來的商品，究竟能不能獲利還是未知數。雖說商品是花了一年的時間製作，卻有可能無法回本。如果在製作過程中就能收費，當創作者計畫花一年的時間進行大挑戰，這時若有人願意支持他，多少會讓創作者的生活比較穩定。

前述最成功的案例，要算是日本搞笑團體King Kong的成員西野亮廣。他的線上沙龍（Online Salon）有7萬名會員，每個月的會費約1,000日元。估計一年就能收到約8億日元的會費，他就能把這筆錢用在從事創作的相關活動中。

例如，西野花了5,000萬日元購買土地建造美術館、拍攝MV⋯⋯過去，光靠一個人的力量無法嘗試的挑戰，現在都能辦到了。

創作過程受到奧援，得以進行各種挑戰，朝大目標前進。與其為了生活從事沒有特色的工作，不如進行一些眾人沒有見過、具有創意的挑戰，並從中孕育出有趣的作品。

可以排解寂寞

從事創作工作的人，大多都是一個人工作，自然會感到孤獨。漫畫家、插畫家等職業尤其如此。因此，肯定多少都會想和其他人有些聯繫。

創作者公開創作的過程或是在工作中進行直播，可以讓網友觀看自己工作的模樣或收到大家的評論，這樣的連結多少可以排解創作者的孤獨感。

增加長期支持自己的粉絲

如果最後產出的成品都差不多，那麼更容易讓民眾產生情感寄託的產品會是最後的贏家。因此，如果想要製作某項作品，願意幫創作者分享相關資訊讓更多人知道的話，作品被購買的機率自然就增加。

網友從製作的過程得知商品的相關資訊，不會只是單純消費或忘記產品，說不定還有可能成為長期支持創作者的粉絲。

這也是為什麼CAMPFIRE等群眾募資平台會受到關注，因為能夠建立重要的合夥關係。

（本文出自《過程商機》） 讀到這裡，我想從來沒有聽過「過程商機」這個概念的讀者，已經察覺到自己日常生活中的某個環節，其實也跟過程商機有關。

或許是透過群眾集資平台支持某人的創作過程，或是自己本身也有在社群平台分享產品的開發過程，客戶和粉絲人數因此而變多。

我想應該沒有人可以無視「過程商機」，只靠產出商機就能生活。大多數的人在生活或工作中，會自然而然把「過程商機」融入其中。

儘管如此，每當提到「過程商機」的話題時，還是有人會皺著眉頭說：「這是什麼旁門左道。」

的確，若是從過往的銷售方式來看，利用過程賺錢，或是在上市前公開商品的製作過程，藉此製造話題，有人可能會認為這不是正途。所謂的買賣，是要先默默努力，等到做出滿意的成果後，才公開推出，有這種價值觀的人應該不少見。

與他人共享過程

然而，未來有許多商業形式，透過收費或分享過程本身，建立初期的粉絲並擴大忠實的社群，這將會變得更加重要。

隨著社群媒體的普及，資訊和內容呈現爆炸性成長。不光是名人或網紅，任何人都可以推銷自己的工作、服務或產品。在億萬的網路人口裡，如果只告訴大家「我做了某項產品」是不夠的，很容易被淹沒在眾多的資訊中。

再次強調，現在是個人和商品都會被埋沒的時代。

在這種競爭環境下，透過與他人共享過程，只要能擁有熱情的粉絲，就算人數不多，也能成為自己脫穎而出的最大武器。

我長期關注網路的發展和未來的趨勢，我將在本書中，把谷川健介提出「過程商機」的嶄新概念延伸發展，探討各個層面，並且以容易理解的方式加以說明，希望這樣的做法能對讀者有所幫助。

大多數的人就算知道過程商機很重要，卻不知道該從哪裡著手。

要讓過程具有價值，創作者必須帶入故事，告訴大家自己是基於什麼樣的原因這麼做（Why），這一點非常重要。

還有，創作者一個人的能力有限，將網友視為粉絲，讓他們成為第二創作者，提升量能是必要的。

讓粉絲創造更多故事

只要粉絲組成一個社群，每位粉絲所孕育出的新故事，將更有助於提升社群的量能，吸引更多新夥伴加入。如此一來，就會有許多的故事誕生，然後又吸引更多的新夥伴加入⋯⋯這樣的架構會累積價值，逐漸拉大和其他企業或服務的差異。

投資語音社群Clubhouse的創投公司安德里森．霍羅威茨（Andreessen Horowitz）曾發表過這麼一句話：「Community takes all.」（控制社群者全拿。）

在「過程商機」之前的時代，則會說：「Winner takes all.」（贏家全拿。）

被稱為是贏家吸引使用者，使用者吸引商業夥伴，商業夥伴又吸引使用者，做為贏家的先驅者獲得利益，這樣的循環是過往的獲利模式。

換句話說，先驅者要比任何人都早一步掌握利益，決定商業的趨勢。但在過程經濟的時代，網友社群化並吸引新的網友加入，這樣的循環才是最重要的。

對孕育出新服務的企業家或是挑戰新型態創意的創作家來說，理解過程經濟的脈絡至關重要。

我會這麼說，是因為就算有了完美的想法和點子，在化為產品變現之前，很多人就已經耗盡全力。

另外，當現有的商業模式出現了瓶頸，或是和同業之間陷入了無利可圖的削價競爭，對這樣的企業或是個人而言，過程經濟應該是一種嶄新的獲利模式。

與商品本身價值無關的宣傳活動、無論怎麼賣都無法獲得合理收益的削價大戰，為了不被捲入這些紛爭之中，應該要藉由分享過程建立一群真正的粉絲。

本書也將會預想過程商機的未來樣貌。當過程商機的想法或價值觀開始生根發芽，企業、社會或個人會有什麼樣的改變呢？

不是從目標往回倒數再快速往前的生活方式，而是每天都能滿懷喜悅向前邁開步伐，順從自己每個瞬間的想法，有應對彈性。

在驟變的時代裡，或許這種做法比較符合時代趨勢。

本書的內容，納入了包括古今東西及日本尚未翻譯的相關理論，在書本進行校對階段時，我收到來自兩個人看完此書的感想。首先是前文提及的西野亮廣，他以「超級空中戰」來形容；日本趨勢大師山口周則表示：「作者的洞察能力讓我讚嘆不已，這將促使許多組織與人才的根本性思考和行動模式產生改變。」

文章裡，有很多外來語和英文，希望這些文字就像組合樂高積木一樣，經由組裝變成各位的武器，就算有看不懂的外來語和英文也不要停下來，繼續往下閱讀，請試著享受從未知裡看到未來的這個過程。

如果讀者能藉由本書，接收到新的資訊，還可以正向思考，這是我最大的榮幸。

（本文出自《過程商機》作者：尾原和啓 譯者：黃文玲）