【撰文・ANDY不當上班族】

在資產傳承領域，順利完成繼承比節稅更重要

誰會沒錢繳遺產稅？

看到越來越龐大的資產傳承商機，教育訓練會要你幫大戶規畫一張保單預留稅源，目的是避免如果資產大部分都是非現金資產，會因為無法繳遺產稅而難以完成繼承的窘境。

但相信這種需求聽起來頭頭是道，但操作起來卻是虛無飄渺，因為一來大戶資產裡面通常還是會有相當數量的現金，二來既然身為大戶的小孩，通常生活也不會過得太差，因此真正不夠現金繳納遺產稅的應該很少，自然這樣的需求也很難打進顧客的心中。

如何擴大預留稅源的市場

如果想把預留稅源的市場做大，要解決的焦點不該放在"繳不起遺產稅"，而應該放在如何讓繼承的程序可以順利的進行。

我們都知道強勢的長輩一走，資產無論生前講好怎麼分，要繼承的當下通常還是吵得面紅耳赤，當糾紛一出來，小孩都不缺錢的情況下，要取得繼承人全體蓋章完成遺產分配，簡直成為不可能的任務，甚至演變成對鋪公堂。

往往繼承程序拖得越久，兄弟姊妹間的嫌隙也會越深，就筆者看來，繼承必須速戰速決，會課徵到遺產稅的案件，通常遺產金額都不小，節稅只是加分而非重點，還是要趕快讓繼承案件儘速落幕，孩子們各自展開自己的人生。

預留稅源怎麼做

要順利的完成繼承，你需要的是：

1.一張有效的遺囑：有效的遺囑，而且盡量不要違背特留分的規定，讓後代子孫有個依循的方向。

但有遺囑還不夠，因為當財產分配不均，一定會有人跳出來質疑遺囑的公正性、有效性，結果往往又要打官司確定遺囑真偽，曠日廢時，因此還需要一位遺囑執行人。

2.一位遺囑執行人：有遺囑執行人的好處是遺產分割不需要全體繼承人蓋章，由遺囑執行人一個人就可以完成整個遺產的分配，其他人若有意見，也只能分配後再打官司，起碼可以避免遺產懸而未決。

但有遺囑執行人還不夠，如果遺囑執行人要跟各位繼承人收取各自應該負擔的遺產稅，不服的繼承人又會發起抵制，因此還需要一張預留稅源的保單，避免遺囑執行人需要自己墊錢繳遺產稅的不甘心。

3.預留稅源的保單：因此預留稅源除了可以避免沒錢繳遺產稅外，還可以讓遺囑執行人或某位負責繳納遺產的繼承人，可以有一筆錢先繳遺產稅，不用看其他繼承人的臉色，也不用自己先墊錢。

在通常的情況下，建議以一份有效的遺囑，指定可靠的繼承人之一（通常是拿最多的那個）為遺囑執行人，再搭配預留稅源性質的保單，指定該遺囑執行人為受益人，這樣起碼可以順遂遺產的進行，如果要打官司，就大家先拿到遺產，要吵再來吵吧。

作者：ANDY不當上班族

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：預留稅源怎麼做？遺囑及執行人不可少！