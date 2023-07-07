「假面閨蜜」幫荷蘭好姐妹賣房竟盜領680萬！ 律師：錢沒了界線魔鬼就出現

為了錢斷送友誼值得嗎？

長期居住在荷蘭的何小姐急需用錢，於是拜託在台灣的好閨蜜幫自己賣房，閨蜜以1050萬元售出房子後，因手裡持有何小姐的印鑑，就假冒她的名義去銀行領款七次，總共拿走約680萬，被何小姐發現後提告，最後法官判定閨蜜挪款佔為己用且態度不佳，判有期徒刑2年6個月並將680萬沒收。（新聞詳連結）

為什麼朋友會變被告？

我想是因為沒有劃清楚「界線」，當錢沒有界線的時候，魔鬼就出現了。

新聞中的原告(告訴人)與被告之間，彼此一定有很深的信任關係，才會將千萬房屋、印鑑章、存摺交給朋友(被告)，並以法律文件授權朋友能夠全權處理，因此，朋友(被告)才能夠向銀行提領數百萬元的款項。

不是說好賣完房子後，要把錢匯出去等等，朋友(就)應該要遵守約定才是？已經交代得很清楚明白，彼此「信任」所以沒有問題才是？講好了就要遵守？

但從法律的角度來看，並非如此：

1. 有沒有明確表示哪一天(年月日)要匯多少錢到哪一個帳戶？ 2. 有沒有表示不能提領現金、只能匯款？ 3. 有沒有在法律的「授權書」上載明，出售房屋後的金錢該如何處理？ 4. 有沒有採用不動產買賣價金信託專戶，指定款項匯到只有自己有印鑑章、存摺的帳戶內？ 5. 有沒有請律師協助或監督確認整個程序的運作？(例如:律師保管印鑑章)

如果上面5個問題都是否，那麼錢的界線很模糊，因為，當錢握在別人手上，就會有風險…，要控制風險就必須運用法律來「劃清界線」，明確控制那是我的錢。

這個新聞中的閨蜜糊塗，原本幫助好朋友是好事，吃上官司，最後還被判刑，680萬換來友情的分崩離析真的很不值得。

不要認為自己或別人對「錢」的誘惑有抵擋的能力，要畫好法律的界線，友誼才會常存。

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