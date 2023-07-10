商品差異化和品質愈來愈縮小 「過程商機」經濟模式更盛行

如今，只憑製造「好產品」，已經無法保證銷售是否可以成功。

在網路普及之後，產品資訊得以快速傳播，並容易被複製，導致各種產品和服務變得大同小異，難以區分。人們在購買電視或冰箱時，無論是選擇夏普（Sharp）或東芝（Toshiba）等知名品牌，所帶來的體驗實際上相差不大。

過程難以複製

人們會漸漸發現，市場上有各式各樣帶來便利且低廉的產品和服務，就算有新產品推出，也不再像以前一樣讓人滿懷期待與興奮。

即使某個地方開發出新技術，新興國家的後起之秀也很快會崛起，讓市場陷入激烈的削價競爭。

對個人創作者而言，也面臨同樣的挑戰。由於全球各地的人們都能輕易模仿，每當YouTube 或Instagram一有流行的風格，相似的內容便一窩蜂出籠。

你是否也有過這樣的感受？現代社會非常競爭，想在眾多人和產品中，只靠完美的作品要脫穎而出變得越來越困難。在這個即使再優秀人事物也容易被埋沒的時代，一種嶄新的獲利模式誕生了，那就是販售自己的過程，稱為「過程商機」（Process Economy，或過程經濟），因為過程不可複製。

堅持自己的追求、克服各種障礙，最終創造出成品的過程，只能在那一刻親身經歷。為了真正做自己想做的事，創造自己想創造的東西，過程商機將成為強大的武器。

先理解「產出商機」

「過程商機」不是我想出來的概念， 而是由「00:00 Studio」（零時工作室）創辦人古川健介首次提出，並具體說明，他專門直播創作者的創作過程。

「過程商機」這個詞對有些人來說，也許會覺得深澀或難以理解。

然而，現在閱讀這本書的你，生活中肯定融入「過程商機」的應用。過程經濟的概念跟每個人的未來息息相關，不只適用於特定族群。首先，讓我們參考古川健介最初發表有關「過程商機」的文章，接下來將逐一解說。

為了讓大家可以更容易理解「過程商機」的概念，我們先從相反的概念開始思考，暫時稱為「產出商機」（Output Economy，或產出經濟）。

「產出商機」是指「過程不收費，產出後收費」的概念。例如：

．創作音樂過程中無法收費，完成音樂作品後，才進行販售

．製作電影過程中無法收費，拍完電影後，才開始賺錢

．烹飪過程中無法收費，做好料理後，才開始銷售

（本文出自《過程商機》）

銷售方法可以直接向消費者收費，也可以透過電視廣告等方式收費，無論哪一種，都屬於「產出商機」。

事實上，這就是普羅大眾熟悉且非常普遍的商業模式。

在「產出商機」的時代，最重要的是什麼？那就是產品的品質、價格和行銷策略。簡單來說，就是生產優質的產品，提供合理的價格，透過合適的方式推廣和傳播，讓大家知道產品的存在，再賣到消費者手上。

為了實現這個目標，廠商都想盡辦法生產高品質、價格實惠的商品，藉由廣告和口碑等方式打響知名度，在市場上流通，讓消費者可以輕鬆買到。

然而，隨著各方面的提升，產品差距變得越來越小，這就是當前的現狀。像是20年前的餐飲業，品質參差不齊，有很多不好吃的餐廳。

因此，人們通常會選擇去口碑比較好的連鎖餐廳用餐。但現在，無論你走進哪家餐廳，幾乎很少踩雷。我認為，有兩個原因：

第一個原因是，拜網路發達之賜，餐廳經營方法、料理製作技巧等資訊在網路上流傳，有助於提升餐廳水準的資訊變得容易取得，自然帶動了餐廳的整體素質。

溜溜球世界冠軍布萊克（BLACK）是我的好友，他說：「自從YouTube普及以來，全球小孩玩溜溜球的技巧，出現令人難以置信的成長。」在此之前，要學習溜溜球，相關知識只會局限在特定的社群，因此無法有效提升程度。但隨著YouTube 的出現，世界級技術變得人人都可以隨時隨地觀看，一下子擴大了學習者的視野，溜溜球的技巧也得以流傳。

產品的品質不斷提升

這種狀況也出現在音樂領域，即使是業餘作品，也有不少作品展現出相當高的水準。在Twitter 上，業餘漫畫家的畫功也非常出色。這些現象顯示，產出的品質不斷提升。

另一個原因是，口耳相傳的速度變得更快。

以餐飲業為例，消費者能透過美食評論網，迅速找出評價差的餐廳，避免光顧，使這些餐廳很快被市場淘汰。這種情況在其他產業也看得到，例如服務或品質差的評價很容易擴散，就算行銷或物流再強，一旦產品不夠好自然就被淘汰，我想這樣的例子相當普遍。

這兩大因素使得大部分領域的產出品質都在提升，換句話說，要實現差異化變得非常困難。因此，若只想靠品質取勝，已經不太可能發生。如果產品差異不大，相對來說，在市場宣傳、物流和打造品牌等方面需要花費更大成本，加劇市場不平等發展，優勝劣汰，即使產品再好，也可能無法在市場中脫穎而出。

此外，消費者也開始認為，「幾乎所有產品的品質都不錯，所以不必太挑剔。」在這種情況下，生產過程變得相對重要。為什麼越來越多人考慮產品過程呢？我認為，當「產出商機達到一定的規模後，商品的差異化就只剩下過程了」。舉例來說，翻開流行雜誌，現在主流趨勢之一是永續話題。消費者關注那些有地球環保概念且生產過程謹慎的產品。越來越多人避免購買雇用廉價勞工、開發中國家剝削勞工的產品或造成環境汙染的服飾。

現在，無論是快時尚或知名品牌，服裝品質變得越來越好，所以對於不太講究品質的人來說，兩者之間的差距變得越來越小。即使詢問時裝專家的看法，他們也會說：「優衣庫（Uniqlo）3,990 日元的牛仔褲和Levi's超過1 萬日元的牛仔褲相比，品質沒有太大的差別。」

製作過程變得更重要

因此，服裝製作的過程或過程中的故事變得相對重要。由於產出的產品之間的差異逐漸消失，如果想要創造商品的價值，那麼就必須重視過程。如果過程有了價值，過程本身不就可以創造商機嗎？於是，這種商業模式開始發展。

舉例來說，如果是一位漫畫家，比起販售漫畫，不如採用「現場直播漫畫家做畫的過程，讓觀眾打賞」的模式。

其實，這種做法一直以來都有，像是很久以前有類似的選秀節目《五花八門淺草橋》（ASAYAN），現在最熱門就是日韓選秀節目《Nizi Project》，還有紀錄片或電影花絮也算是把過程產品化的形式。所謂「過程商機」，就是這類的經濟模式會更盛行。

像是《五花八門淺草橋》或《Nizi Project》的節目，具有「把紀錄片節目化」的性質，也就是「包裝過程後產出」。

我認為，隨著網路和社群平台的普及，「單純展示製作過程的行為」，都可能創造商機。為什麼我會這麼說，那是因為「互動交流，是最強而有力的內容」。

日本影像創作者高城剛曾說：「對女高中生而言，最難以抗拒的就是來自男友的訊息。」當時電子郵件剛開始普及，我認為這句話一針見血，因為人與人之間交流，非常具有價值。

日本網路公司DeNA 旗下的Pococha或SHOWROOM等影音直播平台，就是一種過程商機。鏡頭的另一側有人在，並且即時與觀眾互動，這樣的過程非常具有價值。DeNA 期待Pococha 的營收能和遊戲業務旗鼓相當，似乎也是可以理解的。

因此，採取直播的方式，公開整個過程，就會給網友一種與直播主有所連結的感覺，發表評論時直播主能立即給予回饋的話，收看的粉絲肯定會相當開心。

（本文出自《過程商機》作者：尾原和啓 譯者：黃文玲）