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出國旅遊攻略…這3招省錢買到便宜機票！ 達人：先評估自己「算哪種人」

聯合新聞網／ Money錢
日本旅遊示意圖。（本報系資料庫）
日本旅遊示意圖。（本報系資料庫）

【文・李亞珊】

自去（2022）年下旬全球陸續解封後，第1個暑假旅遊旺季到來，許多民眾陸續安排出國旅遊，但因航空運輸量尚未完全恢復，機票價格、團費皆上漲不少，讓想出國的民眾大喊吃不消。

不過，即使機票價格和相關費用看漲，仍可運用一些方法來降低旅遊成本。以機票而言，通常越早買越有機會買到便宜價，一旦錯過時機，想在旺季買到優惠機票似乎不容易。

先評估可以出國的時間 從夏冬班表提早訂機票

曾用10萬元環遊世界的旅遊作家943建議，根據個人可安排出國的時間，分成2個類型，以此做為訂機票的參考，就有機會用優惠價格買到。

類型1：國定假期才能出國者。

因工作繁忙，只能趁國定假期、連假、小孩寒暑假來安排出國的人，若能提前規劃行程，較可能買到便宜機票。

一般而言，各航空公司會在2個時期公布國際航班的班表。⑴夏季班表：約於前一年的年底到隔年春季公布；⑵冬季班表：約於每年10月份公布。

943說，當班表公布後，可先規劃出國時段並訂機票，例如夏季班表出爐，即可先安排暑期出國行程。因旺季期間較不易買到特價機票，越晚訂可能須支付較高的費用，各班表公布後的機票價格通常為一般票價，也就是相對便宜的價格，規劃農曆春節、寒暑假等旺季出遊的人，可及早訂機票來節省旅費。

類型2：出國時間彈性者。

這類型的人可出國的時間較不受限，除了觀察航空公司公布的夏季、冬季班表，也可等待航空公司不定期釋出的特價機票，規劃一場說走就走的旅行。

善用比價平台 尋找優惠機票

經常於臉書粉專分享特惠機票資訊的「機票獵人」蓋瑞哥表示，留意航空公司的清倉優惠，也就是降價販售尚未賣完的艙位，有機會在航班出發的前1週到 1 個月之間買到便宜機票。

除了從個人可安排出國的時間來提前訂機票、尋找優惠價，無法時常關注航空公司公告訊息的人，可善用機票比價平台來找到便宜機票。

蓋瑞哥分享，他常用Google Flights、Skyscanner、Line旅遊等平台尋找優惠機票，其中以Google Flights為主，該平台透過地圖式搜尋，協助旅客在最短時間內查詢想要前往地區的機票。

但因Google Flights提供的票價資訊較不即時，建議搭配Skyscanner等平台確認票價，並多方比價再向國內旅行社或航空公司訂票。

至於該向旅行社還是航空公司買機票較佳，蓋瑞哥以自身經驗分享，若兩者價差不大，通常會選擇向航空公司買，部分航班可能會有官網限定的折扣優惠，且能累積哩程；若旅行社有推出活動、票價較便宜，則選擇向旅行社購買，不限定只向何者訂票，應多方比較來找到優惠票價。

善用航班App掌握資訊 加保非搭機期旅遊不便險

買好機票、倒數出國旅遊的期間，也應留意一些細節才能確保旅程順利。943提醒，近3年全球觀光業受疫情影響，旅遊網站的部分資訊與實際情況可能會有所不同，除了須多方收集資訊，行程安排也別太緊湊，抵達當地才能隨機應變。

因目前國際航班尚未完全恢復運能，蓋瑞哥建議，除了留意航空公司寄發通知信件，可自行下載追蹤航班的App，一旦航班時間調整或機型異動，都可即時收到通知，靈活運用多個管道來掌握最新航班資訊。

參考943、蓋瑞哥尋找優惠機票的方法，有助於輕鬆節省旅費又能盡興出遊；值得注意的是，兩位旅遊達人均強調，投保旅遊不便險的費用不可省，雖然多數信用卡刷機票會附加旅平險、不便險，但保障範圍通常僅限搭乘飛機期間。

訂完機票後記得自行投保旅遊不便險，並挑選理賠門檻低者，例如飛機延遲4小時即可申請理賠，且提供定額給付或實支實付的理賠方式，可根據情況擇優給付，不僅提高保障效益也能玩得更安心。

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