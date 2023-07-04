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房價谷底時籌錢買入隔間分租…疫情時解千萬定存投資金融股！70歲阿婆的錢滾錢模式

聯合新聞網／ 方格子
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

【撰文・芊芊】

有位70多歲的阿婆說：「什麼養兒防老，我不信這個。」追問之下，原來她年輕時養了幾個啞巴兒子，這些啞巴兒子，讓她現在退休日子，與同年齡者生活大不同。

這位阿婆年輕時都是跑工地，看著一間間房子蓋起來，她心裏期許著夢想，希望可以蓋一間屬於自己的房，但是又礙於資金有限，且擔心未來房貸繳交來源，心底一直盤算著解決方法，邊工作邊存錢，忙碌之餘收集資訊，結交房地產業界的朋友，及認識了一些包租公，吸收別人的經驗，不忘實踐「年輕時的夢想」

日子來到1996年房地產谷底時期，她在房產業工作15年以上，知道房地產是個「景氣循環業」，利用谷底時期，規劃買地蓋房，為了執行這個計劃，她四處籌錢，尋找股東及借款人，對每個人說：「請信任我，我一定會蓋收租房，按月還本加分紅，並且你們只要當出資人，一切由我來執行，⋯⋯。」辛苦的免強籌出一筆錢。

取得資金後，在新北市蘆洲買了土地，並且蓋了一棟透天厝，為了將來有還貸款能力，透天厝隔成套房收租，共花了3年時間，從購入土地到蓋屋、隔套、裝潢，都是她一手監工完成

這棟透天厝開始收租後，依照當初的承諾，每月攤還本金加分紅，這些股東及投資人信任她的做法，成為阿婆的金主來源之一，阿婆管理收租房之外，仍在工地工作著，閒暇之餘繼續尋找下一個土地投資

因為她的「膽量及眼光」，造就20年後的成果，在新北新莊區擁有不少筆土地，這些年台商境外資金匯回，又遇到疫情暴發各國央行降息，房地產價值跟著水漲船高，她的資產翻了好幾倍，租金是她現在每月收入，日常就是健身運動，管理啞巴兒子，看看財經新聞，小玩股票及外匯。

上個月遇見阿婆，她分享著2020年疫情暴發時，美國股市3次壟斷大跌，當年第2季她把定存2000萬元解約，全部投入股市買了金融股，到了隔年第4季獲利了結，賺了80%以上

接下來看到美國要升息了，改買美元，持有一年匯差賺10%以上，繼續存入美元定存裡，現在定存利率3%以上，依政府利率政策，順勢而為，東方不敗的做法，聽到此我立刻對阿婆豎起大拇指

真的不是一般老年人，不是短線操作者，投資前「立定目標」，任憑股市上下震盪起伏，也有「停利停損」概念，雖然購買標的是保守，但非一般散戶，掌握全球金融變化，穩賺不賠的操作模式，超出同年齡的作風。

從她身上學習到，投資理財知識，不只要從年輕建立起，到了老年也要一直吸收財經知識，加上勇敢作為，如此才能繼續錢滾錢，創造源源不絕的財富

作者：芊芊

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資到老的錢滾錢模式

房地產 財富 疫情 金融股

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