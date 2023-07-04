遇到廢物主管怎辦…離職、換單位還是取代他？ 四象限評估：「真技能」最重要

【撰文・Fallacy】

在職場上遇到好的主管幾乎是在考驗你上輩子是否有扶老奶奶過馬路，面試時再怎麼看就是看不出個所以然，等到公司一周到一個月後就發現當了冤大頭，你就會聽到別的部門窗口說原來你是上一個誰誰誰的替死鬼，要嘛三個月內趕快騎驢找馬陷入找工作的深淵，要嘛為五斗米折腰，往好處想反正不用加班，忍一忍就過了，彷彿看透職場，但是除了這種職場生活，職場這麼長，難道就要這樣一直忍下去嗎？

廢物主管不一定是廢物主管

做為一個魔術愛好者，我們常常會討論「奧客」這件事情，最常提問的問題就是我在表演魔術時，總是會遇到觀眾一直問一些關於秘密的問題，或是打斷我的魔術說我好像看到了，事實上，上述這兩種情況都只是一般觀眾的「正常反應」，魔術是一種對於合理性極度吹毛求疵的一種表演，只要觀眾心中有任何一點點的疑問，就可能讓這個魔術一點也不神奇，而觀眾一直問一些關於秘密的問題，是不是魔術師在不該說話時說話，或是說了不該說的話。我曾經看過初學者，在表演硬幣消失時，左手假裝握拳拿著硬幣（其實已經偷偷換掉了），同時強調「我現在左手拿著一個硬幣」，而觀眾馬上說我看看，於是他瞬間陷入了進退兩難的窘境，有點扯遠，讓我把話題拉回來，就魔術而言，奧客有時候是魔術師自己創造的，他本身其實並不是奧客，所以怎樣才是廢物主管，請避免主觀情緒上判斷，我想先定義一下我覺得最常見的三種廢物主管的特徵：能力不足、情緒化、沒肩膀，如果這三個症狀符合其一，很抱歉，廢物主管警報已經鈴聲大響了！

滿滿負能量的厭世時代

我知道這是一個很痛苦的上班過程，為什麼我好不容易考上了一間人人稱羨的大學，從一間優秀的大學畢業，每堂課不一定都是第一名，但怎麼說我都修過了，學術跟實務上有落差我知道，但更讓我費解的是，我的主管這個自以為是的傢伙，到底是有甚麼病（以下一百萬字抱怨...），面對這種情況，請大家深呼吸，稍微冷靜一下，你不是一個人！

喔對了，我還要在這邊提醒一種同學，這種同學跟被家暴的小孩一樣，他還不知道什麼叫做家暴，他以為廢物主管就是正常的主管，還自己做得要死要活，被罵得狗血淋頭，還要把屎把尿，成了台灣優質奴工典範，請各位同學身體不適你會去看醫生，上班上的這麼痛苦就請去諮詢你的長輩，或是你尊敬的前輩，看看網路文章（比如這篇）是不能對你的情況對症下藥的，不過說了這麼多，除了抱怨跟離職真的沒有別的方法嗎？

合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練…..嗎？

在職場工作你會需要學會兩種技能，第一種我稱它為「假性技能」，是只限這間公司才需要使用的技能，例如像是簡報的圖檔一定要是紅藍配色，或是老闆喜歡的特定喜好，只要離開這間公司你知道再多都沒有任何用處，但你在現階段公司中就是必須學起來，第二種技能我稱為「真技能」，也是你的一技之長，你帶走的技能，可能是業界的標準，小從excel的操作技巧，到報表分析，簡報技能等等，都是不管到哪個公司，你都可以運用到的技能（除非你跨產業）。

請一定要專注在第二種技能之上，如果是在第一種技能的關係受到的合理不合理的要求，對你而言都是多餘的，你必須衡量有沒有必要繼續承受，而衡量的標準就是同時間你是否能學到第二種技能，如果只是一昧加強第一種假性技能，不管是怎麼樣的訓練、磨練，那都是一時的。

廢物主管的解決方法

回到廢物主管的話題，為何前面廢話了這麼多，都跟接下來要教你如何打敗廢物主管有極大的關係，孫子兵法：「知己知彼，百戰不殆」，你必須摸透這個廢物主管到底是怎麼成為主管的，他到底有什麼「厲害」的地方，扣掉他的廢物技能─能力不足、情緒化、沒肩膀，他是不是業界空有名聲的人，他是不是老闆的親戚，他只會巴結老闆？還是他其實很擅長做決策？要打敗廢物主管的秘訣就是如果明天上班，你就可以取代他了，你能不能勝任他的工作呢？這時候你的真技能就十分重要了，列舉他工作上的必要技能，因為這才是這個職位真正存在的價值，再會奉承，再會躲事情，終究必須受到檢視的，所以現在你會遇到四種象限：

1.我其實已經可以完成主管做的8成工作事項（真技能），且我也完成對內的事項（假性技能） 2.我其實已經可以完成主管做的8成工作事項（真技能），但是對內的部分我實在無法忍受（假性技能） 3.我還不能完成主管的工作（真技能），但我可以做到對內的事項（假性技能） 4.我還不能完成主管的工作（真技能），且對內的部分我實在無法忍受（假性技能）

第一象限的情況：如果你喜歡這份工作（比如離家近、環境好），我建議你可以開始處理政治面的問題，跟其他單位的主管至少要有基本的交情，在工作上可以多給一些協助，未來多少會有一些幫助，當然，你要認清誰是你廢物主管的親信這非常重要，然後等待時機，或是主動向上爭取，取代你的主管。

第二象限：我建議你可以考慮要不要離職，其實廢物主管的出現，在他上面一層的主管多半也是廢物主管的可能性極高，因此，你其實已經具備主管的能力了，相信你在外面已經可以找到更好的主管缺，請對自己有信心。

第三象限的情況：我的建議是你要評估在這邊能不能有效的學到真技能，可以但要很久嗎，還是雖然要很久但學會後很值得（比如專精的工程師），在對內交辦的事項還可以的情況下，你可以集結同事，找出最強的前輩，跟他一起學習，然後讓他取代你的廢物主管，前提是如果他有意願的話。

第四象限的情況：真的是很艱辛，我只能說工作不是學校，沒有一定要滿一年，沒有一定要怎麼樣，公司就只是找你來賺錢的，所以你可以思考，你來這公司到底想得到甚麼樣的真技能，而你可以得到嗎？我為什麼要得到這些技能？一切都來得及，加油吧！

優雅的跨過他

有人說在職場上要毀掉一個人很簡單，只要給他一筆很優渥的薪水，但卻給他一個很簡單的倒茶工作，五年後他就離不開了，所以，真技能很重要，廢物主管靠那些小伎倆活著，但他就是這樣了，你唯一要做的就是優雅的跨過他，讓你自己變得越來越強，過自己開心的生活吧！

作者：Fallacy

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：職場｜如果遇到廢物主管你要怎麼辦？