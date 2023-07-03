1兒欠卡債媽要孩子拋棄繼承千萬遺產 律師喊「母湯」：這樣配偶拿不到全部房產

1兒欠卡債，媽媽要2個兒子拋棄繼承護千萬家產，毋湯！

1個兒子欠卡債，因為爸爸過世，媽媽擔心爸爸留下來的房產給銀行查封，要欠卡債的兒子拋棄繼承，又擔心這樣不公平，所以想要兩個兒子拋棄繼承，爸爸的遺產全部給媽媽繼承，但這樣的拋棄繼承是錯誤的，媽媽拿不到全部爸爸的房產。

一、誰是財產的「真正」繼承人？

1.爸爸過世後，是由媽媽以及第一順位的兩位兒子繼承遺產，如果第一順位的2位兒子都拋棄繼承後，在法律上等於沒有第一順位的繼承人，就要看爸爸的父母親（第二順位繼承人）還在不在，如果不在，就要看第三順位的繼承人兄弟姊妹…。

2.所以2個兒子拋棄繼承後，可能就由配偶以及第三順位的兄弟姊妹繼承遺產了！跟媽媽想像的完全不一樣。

二、怎麼護千萬家產？

1.積極跟債主和解

最重要的是把債務清償，可以運用債務人清償條例跟銀行協商，如果是民間債務，合理的跟全部債主做協商和解。

2.有欠債的繼承人，要拋棄繼承權利

繼承父親財產後，債主就可以扣押，所以只能真正拋棄繼承，不可能作假的拋棄繼承。

3.媽媽繼承2/3，並寫遺囑交代

媽媽與沒有欠債的兒子繼承，可以協議由媽媽繼承2/3，因為分割遺產是自由的，只要全體繼承人同意的方案，就可以協議完成。

如此一來，未來媽媽多拿的部分在「百年」後，再把媽媽自己遺產分多一點給欠債的兒子，希望那時候欠債的兒子已經把債務還清，否則，債權銀行仍舊可以查封拍賣媽媽的遺產。

只是讓欠債的兒子可以多一點時間還債，否則，父母親的遺產都繼承不到。

4.設計照顧他一輩子的法律機制

萬一真的無法清償債務，就必須設計讓欠債的兒子有活下去的法律機制，因為媽媽總是愛孩子，因為欠債的兒子無法繼承－總要給他每個月基本的食衣住行費用…。

PS：或許有人會說可以借用親人名義藏錢？但如果這樣做－借名登記等同於欠債人的財產，債主還是可以強制執行的。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。