如何和老闆談加薪？ 她分享「三招」：需至少3個月長期抗戰

和老闆談薪

並不是每一個行業都適合這樣談薪水，單純就莎莉在補教業任職故事分享。

轉職到補教第一年，老外同事就不斷提醒我「Nothing is free.」，至此這句話一直銘記在心，但奴性如我基本上都是任人宰割。

可能接近3字頭臉皮稍稍長厚，就算被拒之門外依然有著不放棄的決心。

發現底氣

試問自己有多少的底氣足以和老闆談薪水，充分瞭解自己的能力所在，找出公司非用你不可的理由，才能知己知彼百戰百勝

以下列舉幾項能力提供：工作專長、溝通能力、危機處理能力

設定底線

在溝通前先設定好自己的底線，避免自己陷入「只能接受」的僵局，若過程中不符合期望，可以清楚且委婉表達，畢竟老闆才是資方。

態度溫柔但堅定

談判不成意氣用事，容易傷害原來可能有機會定案的薪資，站在資方的立場來說，若遇到霹靂啪啦的勞方，大不了再找其他人來頂替頂替。

和資方討論薪水本來就不容易，保持良好關係真誠表達想法，持續學習創造價值掌握籌碼。

你呢？有和老闆談過薪水嗎？

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