通膨讓錢越來越薄…不投資會面臨這些超大風險！ 他：活太久沒錢用很可怕
不知道大家有沒有想過為什麼要投資？如果你現在還沒投資，可以先問看看自己為什麼不投資？
以下列出不投資會面臨的「三個超大風險」
長壽風險
長壽風險簡單而言就是活得太久，錢不夠用，根據本國「110年簡易生命表」，目前國人平均壽命達到新高80.86歲。
我認為隨著醫療的發展，未來這個數字只會高於80.86歲，若你活得太久但錢不夠用，真麼蠻可怕的。
通膨怪獸
通膨指的是平均物價水準持續的上漲，假設通膨是3％，你現在買一包衛生紙要100元，在24年後只能買半包衛生紙，簡單來說就是你手上的錢購買力縮水了。
如果你存了一堆錢在活存，打算退休慢慢花，通膨就是一個無形殺手，會慢慢吃掉這些錢的購買力，手上現金越多，受的影響越大。
5月份公布的歐元區通膨為10.6％，但平均加薪幅度只有2~3％，如果不靠投資，錢只會越來越薄，能買的東西越來越少。
錯過複利奇蹟
複利應該是投資理財最重要的觀念，巴菲特曾說過「我的財富主要來自於三個因素：生在美國、與生俱來一些幸運的基因、複利的力量。」
假設你存入100萬元至Ａ銀行，年利率為1％
純純同時間投資100萬元到股市，年報酬率為5％
第30年末時，你可以拿回135萬，但純純可拿回454萬
整整差了要319萬(5％還是取一個比較保守的數字)
綜合以上，活得太久、通膨怪獸、錯過複利奇蹟，都在告訴你為何要投資，不要老了後悔唷！
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