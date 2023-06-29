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遺產媽媽要全給弟弟「女兒給其他男生養就好」！ 律師：分割必須三人合意

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
新台幣示意圖。（本報系資料庫）
新台幣示意圖。（本報系資料庫）

姐弟為遺產鬧矛盾，媽媽竟是關鍵人物？

姊姊分享爸爸今年離世後，留下兩棟房子和400萬的負債，起初姊姊看在弟弟沒有經濟能力的份上，承擔了爸爸的喪葬費、銀行手續流程等等，然而到了要來處理繼承時，原本跟弟弟商量好平分，後來弟弟卻後悔，甚至為了遺產和她翻臉，媽媽希望她放棄繼承全部給弟弟，認為女兒以後靠其他男生養就好。媽媽和弟弟的態度都讓她很心寒...

從姊姊的文中，我感受到她的委屈難過。

當她、弟弟與媽媽三人面對父親的債務以及繁瑣的後事，只因為她愛這個家，所有的壓力由她一肩扛起，沒想到處理完爸爸的債務以及後事，媽媽卻希望她放棄繼承，弟弟卻拿法律來對付她？似乎被自己人給背叛了。

其實，注意以下幾件事，或許有不同藍天：

1. 姊姊所處理的債務以及後事，產生的債務與費用，要由三人共同負責，400萬債務並不是消失了！如果是阿嬤協助處理，三人協議房子一人一半，三人也要遵守。此外姊姊「代墊」的相關費用也可以清一清。

2. 遺產繼承的房屋要「先」扣掉債務後平均繼承，因此，要先還清姊姊的代墊款或銀行債務等，才平分三人。

3. 遺產的分割必須三人合意，姊姊也有關鍵的一票，家「合」才能萬事興！不是弟弟或媽媽說了算。

媽媽說女兒「未來有老公養就好」，要求放棄繼承，這點很讓原PO傷心，兒子也靠媽媽的資助，拿到遺產後會想積極找工作嗎？未來兒子可以養媽媽？這樣的境地難道是媽媽想要的嗎？

女兒在處理遺產時，除了愛，更需要法律做依靠，或許先寫好協議再還債，才不會讓家人只看到金錢（權利），沒想到債務（義務）。

善用法律，家就平安！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 其他繼承人 爸爸 房子 阿嬤 債務

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