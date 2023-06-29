主管斥下屬「業績沒做到，怎麼可以休假？」 社畜心力只能不停耗損

◎不只少年會迷惘，中年也有徬徨時 陳蘊芳（Jessica）和郭憲誌（Andy）雙雙在大型企業擔任高階主管， 當他們年屆六十，即將步入人生下半場時， 必須從職場前線退居第二線。 不再是工作上眾星拱月的角色，生活還剩下什麼？ 家庭、成就、財富，好像什麼都具備了，心卻面臨了迷惘， 接下來要去哪裡？下一個目標在哪裡？

路線：西班牙，卡爾達斯德雷斯→蓬特塞蘇雷斯（By Jessica）

腳痛！ 出外靠網友熱心資訊

一早起床，Andy發現他的腳踝腫脹，我猜是昨天一整路的砂礫地，造成韌帶拉傷。前兩日他連腳趾瘀青都堅持要繼續走，今天，他卻幽幽地說想要休息，想必是非常庝痛，我們隨身攜帶的酸痛軟膏效力已經不夠。我想起之前在朝聖之路的社團中，曾經看到有網友也是同樣的狀況，連忙到社團中詢問請求協助。

拜社群媒體普及之賜，臉書上有許多熱心人士，無私分享自己走在朝聖之路上的種種經驗，這趟行程因為我們事前規劃匆促，而朝聖之路並不是熱門旅遊景點，所以，這些前輩提供的資訊，對我們有莫大的幫助。

雖然，葡萄牙之路算是入門路線，但實際走了幾天，也發現和自己原本想像的有些差距。我們從瓦倫薩出發，沿線已經算是人煙比較多的地方，然而，也不是路過的每個村莊都有提供餐飲或住宿，所以，無法像在城市旅行那麼隨意，尤其是選擇落腳過夜的地方，將影響每天行走的距離，像我們腳程慢、體力不好，又不想住公立庇護所，就需要事先查詢確認體力可達的住宿地點。

網路力量大。很快便有人熱心地推薦消炎止痛藥物，也有人非常貼心地直接分享照片，解決了我們的燃眉之急。以前說，出外靠朋友，現在應該改為，出外靠網友。我們退了房，慢慢步行去藥局，所幸卡爾達斯德雷斯是個小而美的溫泉小鎮，各類商店齊全，我們很順利買到藥品，也讓疲累的雙腳休息一下。

業績沒達標不能休假

我發現，現在的社會有排斥休息的現象。許多人就像Andy一樣，要把自己累到身體出問題了，才敢休息。我曾經遇過一位主管，理直氣壯地對部屬說，業績沒做到，怎麼可以休假。結果，休息變得不像休息，我們心懷愧疚，就算身體沒有勞動，心力也一樣不停耗損著。

（本文出自《那些旅行教我的事》） 是不是我們錯把「休息」誤解為「結束」？好像機械手錶，一旦沒有上發條，就會停止運轉。所以，我們害怕休息，也不敢休息，擔心工作或生活，因此停擺。大家常說「休息，是為了走更長遠的路」，這句話會不會是我們為了消除罪惡感的藉口？好像這樣才有正當理由休息。

我認為休息真正目的，一則是要避免走錯路，一則是要體驗人生。多少人埋頭苦幹後，才發現方向或方法不對，又多少人葬送青春後，才發現錯失許多夢想和機會。雖然，工作是為了生活，但是，生活並不是為了工作。我們可以暫時停下腳步，想清楚前方的路到底要怎麼走，或許會發現有更多不同的選擇。

這幾天，我們沿途經過許多大大小小的村鎮，因為體力不足，無法分散火力去參觀，我有些遺憾，沒想到因為Andy腳踝受傷，我們趁機逛了一下這個迷你的溫泉小鎮，這裡和台灣的北投、礁溪完全不同，街頭上完全感受不到有任何溫泉區的氛圍，如果不是事先查了資料，完全不會察覺。

人生價值是多看路上風景

我們循著地圖來到泉源，發現是一座比浴缸還小的水池，兩股湧泉從獅子雕像的口中潺潺流出，水溫略高、有點燙手。在旁一位歐吉桑看見我們是朝聖者，特別熱心地介紹這股泉水可以飲用，而且對皮膚和喉嚨深具奇效，他還對著我，摸著自己的臉頰示意，又積極示範喝了幾口，歐吉桑帶著殷切的眼神，熱情地鼓勵我嘗一嘗。

我看著上頭寫的標示，泉源已經一百五十年了，水質雖然清澈，但喝下去不知道會不會水土不服啊？看著歐吉桑粗糙的皮膚、沙啞的嗓音，心裡實在有些猶豫，但是轉念一想，不體驗一下怎麼知道？最終，還是大膽地試飲一口，然後發現！其實，泉水就像是熱的礦泉水，並沒有什麼特殊味道。

生活就是這樣，只有親身體驗過，才能留下記憶，否則都只是別人的故事。人生的價值，並不是努力不休地奔向目的地，而是細細品嘗一路上的風景，用心體會各種可能，用開放的態度去經歷、去感受，不管結果如何，總是親身的閱歷，即使不盡人意，至少增加了生命的厚度。

比起有神奇功效的泉源，我對街角處一處較大的泉池更有興趣。這是一處類似台灣溫泉區常見的泡腳池，可是池邊的座位非常傾斜，必須用手支撐，才不至於滑落水池，雖然不及台灣的舒適，但不同情境有不同的體驗。據說，過去這可能是個洗衣池，斜面的設計方便搓洗衣物。我禮貌性地問了一旁的當地人可否泡腳，他爽快回答當然可以，還指著旁邊兩個剛爬上來，全身溼漉漉的小朋友，笑著說如果我們願意，也可以全身泡下去。

我和Andy猴急地卸下背包、脫去鞋襪，趕忙將疲累的雙腳浸泡在溫泉中，微熱的水溫慢慢地滲透到肌肉裡，緊繃的小腿漸漸獲得舒緩，也不知道是止痛藥效發作，還是泡了溫泉的緣故，Andy覺得腳踝疼痛好了許多。

朝聖之旅的第五天，我們因為Andy腳傷，反而在卡爾達斯德雷斯這個小鎮，獲得了難得的體驗，午後，也很幸運找到了一輛計程車，載我們到蓬特塞蘇雷斯（Pontecesures）。

截至晚上，那一口歷史悠久的泉水，雖然沒有神奇地讓我的皮膚變美，但也沒有引起任何不適，我暗自慶幸著。

（本文出自《那些旅行教我的事》作者：陳蘊芳／郭憲誌）