薪水只定存、買保險！她對投資沒興趣被男友罵 眾人力推這檔ETF

低薪時代，不少人出社會後很難靠一份固定薪資過生活，因此會開始想辦法投資理財，增加額外收入。一名女網友在PTT發文表示自己對投資沒有興趣，結果卻被男友說只會領死薪水，讓她被罵得心情很差，想問自己是不是應該好好去研究一下。

原PO以「不會投資就該被罵嗎？」為題發文，她說自己對投資真的毫無興趣，頂多就是每個月把薪水拿去存定存和買保險，她說因為從小被家裡灌輸用錢要很謹慎的觀念，所以都做最保險的投資。

不過每次和男友討論錢的時候，她常常都被念只領死薪水，再加上現在網路發達，查投資的相關資料都很方便，因此男友認為原PO應該要把薪水拿去投資才對，但她就是真的沒什麼興趣。

她無奈都被男友罵到心情很差，也不免覺得自己是否真的應該要好好做功課，好好研究一下。原PO想問問大家也有人和她一樣屬於比較保守的投資方式嗎？

貼文引起眾人熱議，「保險不算投資吧」、「保險不叫投資，被罵是應該的」、「如果保險是買一堆儲蓄險這種，理財觀念真的要重新去補修」、「妳如果沒興趣被逼著硬學，還是建議妳放棄，心臟不夠大顆或不是用賠了也無大礙的閒錢投資，結果通常不會理想的」、「定存跟買保險的報酬率都低於通貨膨脹，妳存越多、以後錢越少」、「買儲蓄險真的很蠢」。

也有網友安慰原PO，「每個人都有自己理財的方式，別太在意」、「每個人投資都有自己的步調啦，選擇自己舒服的方式就好」、「可以做功課，但也不用勉強自己去投資」、「比投資被騙光強大多了，不用勉強所謂『投資』，不懂不想懂沒有對錯，不懂裝懂比較搞笑」、「不用勉強，有一個人負責保本很不錯」。

更有多數人建議可以買0050，「我也不太懂，但就是每個月定期定額+扣0050就這樣而已」、「保守問就是0050，0050會倒台灣大概滅了」、「要保守無腦VT、VTI、0050，買到妳要退休都比買保險好」、「現在存定存真的傻，好歹用高利活存帳戶，或者定期定額0050」、「保守就0050那種無腦買」、「0050去了解一下吧，比儲蓄險定存好」、「保險不算投資，定期買0050基本的，10年看得到差別」、「很可惜，至少要了解一下。投資不是投機喔，真不想理解，無腦0050、0056定期定額也好，股票長期向上，只要不短進短出，長期投資很難虧的」。