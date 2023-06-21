她揭親人被詐騙5次共689萬！車手約面交當場報警都沒轍…原因曝光

財經雪倫於自己的YouTube頻道《投資嗨什麼》中分享，發生在自己阿姨身上真實投資詐騙故事，阿姨已經70歲了，被騙走全部的養老退休金689萬；70歲開始了負債人生。

當中的過程可以用「瞎爆了」來形容，車手直接約被害人便利商便面交，旁人都報警了警察卻無法將詐騙集團的人抓走，原因就出在台灣沒有法規可以管「虛擬貨幣商」。以下就來拆解金融詐騙集團「養、套、殺」手法。

以下為影音內容：

阿姨平常就會看電視台或投顧老師，還有財經YouTube的影片，有天在滑手機看到先前電視台的一位王姓分析師的影片，一點進去就直接加入了LINE的群組。

加入之後，就各種話術表示「之前報的一檔個股大漲，沒有跟上的投資人，可以期待下周的另外一檔精品股，一定要跟，獲利保證20％」。

為了取信阿姨，還傳送音檔（恐是經過剪接），證明自己就是王姓分析師本人；還強調加入LINE群前一個月不收費，獲利低於30％以下也不收任何費用，獲利有超過30％的話，會抽取10％當作是團隊營運的經費。

之後要阿姨加入助理的LINE，阿姨加入之後，就按照詐騙的腳本走了：

不疑有他期 匯款100萬（銀行存款）

阿姨一開始匯了100萬要跟王老師玩當沖，助理還很好心，怕銀行行員追問，還教學說就跟銀行行員說要做「冷凍食品買賣」就好了，錢也成功就匯了出去。

詐騙集團給了阿姨一個網頁，不是券商也非投信公司，輸入之後出現了下圖畫面。

一看就是個不安全的網頁，其實最初就可以知道這家絕非正規的公司。

自投羅網興奮期 加碼168萬（保單解約+賣股）

才一天時間助理就告訴阿姨賺了2萬多！

四天之後阿姨就告訴客服要加碼168萬（一路發），這時候客服就跟阿姨表示，要去「幣商儲值」，且還約好時間地點（面交），專人去點交現金。

甜言蜜語期

接著幾天，助理又告訴阿姨跟著王老師自己已經獲利翻倍，買房子的錢也是跟著王老師賺的，還跟阿姨說才投資10幾天已經賺了40幾萬，且接下來有新股認購，保證獲利的機會一定要參加。

阿姨又再度入坑，參加了所謂的新股認購，因為都說保證翻倍，阿姨的心自然被養大了，再加上詐騙的網頁帳上她已經賺了40幾萬（即便錢沒有領出來過）。

堅信不移期 準備加碼200萬但沒成功

這次阿姨又想在儲值200萬，地點約在便利商店去面交現金；當時便利商店的人看到還有報警，因為一個70歲的老人家跟三個年輕人（白衣黑褲帶個黑色手提包），畫面非常奇怪。

警察到了現場把阿姨跟幣商的人帶回警察局問訊，不過目前台灣沒有法規可以管虛擬貨幣，所以台灣很多幣商是用現金做交易，出事的話也找不到公司名字或地址，但幣商的人只要跟警察出示有在買賣虛擬貨幣的畫面，警察也沒有辦法查證，只好把詐騙集團的人請回去。

警察也花了半小時跟阿姨說是詐騙，千萬不要把200萬給他們。

這裡也要拜託台灣主管機管，正視虛擬貨幣的問題，因為沒有法可以管，所以已經變成詐騙集團的洗錢工具，車手都敢跟（準）被害者面交，旁人報警也沒用。

威脅利誘期 被騙200萬（保單解約+出清股票）

阿姨回家後，助理再度洗腦絕非詐騙，強調絕對是正規合法的券商，且要阿姨一定要保密，因為講出去投信公司的人還會潛入LINE群，知道買賣哪些個股這樣大家的獲利就會變少了。

還跟阿姨說幣商已將200萬打入投資帳戶裡面了，要阿姨把沒匯款的200萬現金交出來，不然就是非法侵佔，且繳交200萬可以參加新股認購，還可以提領獲利的錢。

期間王老師為了證明自己的正牌，還把身分證（不曉得從哪裡弄來的）傳給阿姨看，還表示新股已經占了名額，如果退出的話，就要繳交佣金。

阿姨就是在這種擔心被告非法侵佔，然後又想要獲利翻倍的情況之下，隔一天就把警察擋下來的200萬現金交給詐騙集團了。

累積詐騙金額達468萬

帳戶入侵期 再被騙134萬（房子抵押貸款）

過沒幾天阿姨發現，LINE群其他人大家都在砸錢說要新股認股，就跟助理說要把錢取出來；沒多久客服就告知，帳戶出現多個IP同時登錄，國際清算部門考量安全要對阿姨的帳戶凍結，要在三天之內存進25％也就是134萬保證金，才可以解凍。

阿姨為了拿回被詐騙的468萬，再次入坑，把房子拿去抵押。

累積詐騙金額達602萬

繳佣金稅費期87萬（保單解約+貸款所剩存款）

不料，客服又說還要繳交6.7萬佣金還有稅金100萬，加總還要107萬，才可以取款，這次的理由是「操作的次數不夠多」，所以需要稅費。

而助理這時候還假好心的「借」給阿姨20萬，阿姨又將20萬的最後一張保單解約了，加上之前房子抵押剩下的一點現金，又再次交付了87萬給詐騙集團。

總計累積被騙金額達689萬

結論

現在社群媒體的詐騙到處都有，詐騙集團會仿冒名人，或者是公家機關...等等。

讓被害人以為是真的，加入了LINE群，或是詐騙的網址頁面付款，其實防止詐騙最重要的動作就是查證。

以上阿姨確實是貪心跟害怕的真實故事，想要藉由投資獲利。

希望大家能夠引以為惕，小心不要被騙，股海裡面的鬼故事很多，記得要戒貪跟不要戒懼就可以遠離這些鬼故事。

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