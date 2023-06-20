換屋須面臨的「兩大難題」！ 專家：若目的是投資不如投0050

換屋族陷入的思想泥沼

人，大多都崇尚追求更好的物質與生活。若已持有一屋、在收入存款穩定的情況下，可能住個幾年，就會出現換屋的念頭。

然而，若把自己實際置身於市場中，會發現換屋沒有想像中容易。換屋族主要會面臨的兩大難題：

1.房屋條件的再上乘

既然要換屋，一定是越換越好，不然就沒有換的意義了。

那怎麼樣對於換屋族來說，算得上更好？室內空間要有感增大、屋齡要更新、地點要更好、社區質感或棟距的更進化。但以上這些，每一項要求，都是用金錢來堆積。

在取捨之下，觀察大多數人無法接受「空間」及「屋齡」比現在住的房子還倒退（更小或更舊）。若是這樣，他們寧可不換。

2.換屋成本太高

在差不多的地區，以小換大，即便是賣掉現在住的房子，贖回的錢肯定會不夠，一定還會需要額外籌現金來購買。尤其當你新添購的房子，其總價達高價住宅門檻時，更是如此（受到央行信用管制：自然人購置高價住宅，貸款最高成數上限4成）。

以新竹來說，若要購買一間總價4000萬以上的房子，現金自備少說要準備2400萬以上。若是總價5000萬，現金則要至少準備3000萬。

但通常不會有人沒事手上留有那麼多現金，大多需要透過處理資產（如：股票或房地產）來換、籌措資金。

由於會動到原本的資產配置，恐打壞了當初的資產規劃，這時就會讓換屋族膠著並思考著：「值得嗎？值得花那麼多成本換屋嗎？」。想著想著，可能又會往投報及轉手的角度思考。然後...然後你大概率就打消換屋的念頭了。

這答案是肯定的。購買高總價的房子，本來就不是以投報及轉手為主要目的。若要投報及轉手，一樣的資金，拿去投入0050或買兩三間小宅，肯定都來得比較好。

所以，當陷入思想泥沼時，你得回到初衷：「為何要換屋？現在住的房子有哪裡不好？此次換屋希望能提升哪些部分？」，並告訴自己：「是自用，不是投資。投資，你有其他更好的標的選擇；但自用，則是為了提升自己及家人的生活品質，是價值，而非數字」。

當然了，都已到了資產階級，對於換屋族來說，有時並不是「能不能」，而是「要不要」的問題。不過人生就是如此：有捨，有得。

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