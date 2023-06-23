歐巴馬在兩屆美國總統大選中勝出 知名作家靠「數據思維」神預言成真

用數據理出勝算，各個領域都得利

這個世界，數據已經無所不在。

隨著科技的不斷發展，數據已經成為企業、政府、學術研究與職場工作者不可或缺的元素。無論是工作領域還是生活中，我們都需要處理和使用大量的數據，包括文字、圖像、數字與各種無形的聲音、情緒和環境條件等來源，這也讓數據成為當今最有價值的資源之一。

比爾．蓋茲（Bill Gates，微軟共同創始人）：「數據是新石油。」他曾在多次演講中強調數據在經驗與社會中的巨大價值，以及未來需要具備相關技能和知識來使用數據。隨著人工智慧與大數據的持續發展，我們所處的社會也正逐漸轉變為數據驅動的社會，這也意味著人們需要具備運用數據的能力和思維方式，才能夠跟上時代的步伐。

然而，多數人在面對問題時，還是習慣以直覺或經驗來回應。

這是人類進化的過程中，所演化出來的合理行為，在大部分情況下能幫我們節省時間、避開不必要的危險。但是在面對棘手、困難的問題，或是突發狀況與全新挑戰時，過度依賴直覺或經驗就會帶來極高的風險，我們可能做出了錯誤判斷而不自知，也可能耗費了大量時間與精力卻沒有任何進展。正如同丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman） 在《快思慢想》中指出，人們在做任何判斷時最先使用的就是直覺與經驗，但也可能伴隨著偏見與謬誤。

更糟糕的是，可能因此讓自己陷入了危機。

（本文出自《高勝算的本事：用數據思維打造破局思考力》） 比方說，完成一項任務、選擇一份工作，或是準時赴約，憑藉著直覺與經驗很可能就做出後悔的決定，或是沒能達成目標。或許你會覺得這也還好，但如果因此而丟失了現有工作、失去了職涯發展的機會，甚至是造成了生活與經濟上的重大損失，你還會認為這沒什麼嗎？

追根究柢，這都是因為思考與解決問題的方式沒能與時俱進，也忽略了數據的重要性。而懂得掌握與善用身邊所能取得各種數據與資訊的人，往往更能把握住機會，甚至是創造出專屬於自己的機會，找出破局之道、徹底翻轉自己的人生。

除了自身的努力與實踐，他們的共通點就是都具備數據思維。

任何問題找解，你需要以數據來思考

數據思維，就是使用數據來思考與解決問題的一種思維模式。

「問題的本質是什麼？真正的問題又是什麼？」

「如何藉由數據找出回應問題的答案？」

如果不清楚問題是什麼、或是搞錯了問題，自然無法展開後續的問題解決，甚至製造出更大的問題。即使能找出問題的本質、確認了真正的問題，如果缺乏回應問題的數據與使用數據的能力也是枉然，只能看著問題乾著急卻束手無策。如果能掌握數據思維，你就能夠更好的理解和應對現實中的複雜問題，並快速做出回應。

Google首席經濟學家哈爾．威里安（ Hal Varian）曾直言：「運用數據的能力，也就是能理解與處理數據並從中獲得價值，加以視覺化與拿來溝通，是未來數十年非常重要的技能。」

這樣的能力，一般稱之為數據素養。

大多數人認為隨著科技發展與數據工具的進步，使用數據來解決問題將不再是件難事。像是最近蔚為風潮的生成式人工智慧，已經可以自動分析數據、生成圖表了，我們只需要提供數據與對應的問題就好。你注意到了嗎？即便人工智慧可以幫我們做到很多事，但仍需要你給出正確的提問與相應的數據。

那麼，你懂得提問嗎？你知道需要哪些數據才能回應問題嗎？還有一個更大的問題是：你如何辨識與判讀人工智慧所給你的答案是正確的、有效的？這些都有賴於數據思維的能力，光是具備數據技能或數據素養是遠遠不夠的。

數據素養在不少企業或領域中有個更通俗的說法：數據洞察力。

這關係到一個人能否懂得蒐集與整合數據、善用數據來進行分析與判讀，以及利用視覺化技巧與有說服力的表達方式，來展現數據中所蘊含的洞見與價值。

在簡單、明確的問題下，擁有數據洞察力的人可以快速的使用數據，找出回應問題的關鍵線索，或是有利於解決問題的方案。然而，隨著商業社會中的問題日益複雜與多元化，如果對問題的理解不足，僅憑數據洞察力也無法很好的解決問題，甚至是在錯誤的問題下前進著，結果只是耗費了大量時間與資源，卻沒能解決真正的問題。

因此，讓數據洞察力能發揮作用的前提，是釐清問題的本質、找出真正的問題，並得知該使用哪些數據來回應問題？這就需要借助數據敏銳度的能力，來洞悉問題的本質，並將原本的問題轉換為數據問題，藉此將問題與所需要的數據產生連結。如此一來，我們便能運用數據洞察力來進行數據的分析與分析結果的判讀，找出能回應問題的洞察與發現。

數據思維，就是一套結合數據敏銳度與數據洞察力來思考與解決問題的思維模式。

跳脫所有困境，你需要靠數據來破局

奈特．席佛（Nate Silver）：「數據思維是一種問題解決方法，而不僅僅是數據分析。」這位知名的美國統計學家和作家，專長是分析棒球數據及預測選舉結果，成功預測了歐巴馬在兩屆美國總統大選中勝出，著有《精準預測：如何從巨量雜訊中，看出重要的訊息？》一書，對於數據思維也給出了他的詮釋。

帶領微軟重回巔峰的現任執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）也同樣十分強調數據思維的重要性，並指出：「數據思維已經成為現代生活中不可或缺的一部分，如果你能夠應用數據思維來解決問題，你就能夠實現很多事情。」

納德拉認為數據是未來的貨幣，所有成功的企業都必須能夠充分利用數據。數據已經成為一種極其重要的資源，可以幫助企業更好的了解客戶和市場，並做出更好的決策，具備數據思維和數據分析的能力，將是未來成功的企業所必需的。

而數據思維不僅僅是一種技術，更是一種能力、一種思維方式，可以幫助人們更好的理解世界、預測未來並創造價值。同時他也強調人工智慧與機器學習的發展，將使數據思維更加重要。因為這些技術需要大量的數據來訓練模型，並從中獲得智慧與預測能力；而能夠掌握這些力量並從中獲益的人，就必須懂得運用數據思維來思考與解決問題。

這個世界有大量的數據被產生，這些數據中包含了許多有價值的訊息和知識，能夠幫助企業、政府等機構以及個人做出更好的決策，促進社會進步和經濟發展，而具備數據思維的人才將會愈來愈受到重視。我們可以從四個方面來彰顯數據思維的重要性：

‧數據思維是一種高效解決問題的方法：藉由數據思維，你可以將複雜的問題轉換為明確、具體的數據問題，透過數據的分析與判讀，找到問題的本質和解決方案。 ‧數據思維能夠提高工作效率和生產力：掌握數據思維可以使工作更加高效，可以更快速的理解和分析大量的數據，幫助做出更好的決策，提高工作效率和生產力。 ‧數據思維可以應用在各種領域與角色：數據思維不僅僅適用於科技領域，還可以應用於金融、醫療、製造、教育與服務等各種領域，不論是一般工作者、管理者、經營者，或是創業家與自雇者等各種角色，數據思維都能幫助你更好的理解和應用數據。 ‧數據思維是未來的發展趨勢與破局力：大數據時代到來，未來數據的產生和應用將愈來愈多，掌握數據思維能力的人才將會更具競爭優勢，更容易在未來的發展中獲得成功，也能在面對複雜困境與挑戰時更好的找出破局之道。

（本文出自《高勝算的本事》作者：劉奕酉）