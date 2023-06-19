星巴克一天的咖啡銷售金額有多少？不必當店員，你也能知道它的獲利關鍵

生活中我們都會遇到大大小小的問題，如何解決問題就是一項難題了。但一流自雇者劉奕酉在他的最新著作《高產出的本事》提出，在處理問題之前，還有更重要的事，那就是確認問題、找到與問題相關的數據因素，方向對了，後續才能成功解決問題。而關於如何找出問題的數據與脈絡，作者提供了一個有趣又有準確度的方法供讀者參考。

如果我們理解數據的脈絡，就可以將一個龐大、抽象或複雜的問題，逐步拆解為較小、具體或相對簡單的問題。只要確保了數據脈絡的邏輯關係，我們就可以從原本沒有邊際的大哉問，轉變為具體可解的多個小問題，進而估算出答案。

費米估算的核心概念就是：數據脈絡的拆解。

有一次，我到台北一零一附近的一家企業演講。樓下正好有家星巴克，距離演講還有一段時間，所以我在那裡休息，並準備著待會演講的資料。不經意的觀察了一下櫃台的情況，心想：等一下的演講，有一個不錯的題目可以讓大家思考。

演講中我問了大家一個問題：樓下有家星巴克，你們能不能估算一天的咖啡銷售金額？

（本文出自《高勝算的本事：用數據思維打造破局思考力》） 大家回答的答案挺有趣的。有人說，把收銀機的發票金額對一下，不就知道啦；有人說，派工讀生在那邊站一天統計賣出了多少杯咖啡，再計算銷售金額；有人說看一下最近的會計報表就可以知道了；也有人說，不同的店家情況不同，即使同一家門市店，每天的銷售金額也不一樣，這個答案我說不出來。

這些回答，都反映出了一個人的數據思維。

我告訴大家，你們的方法都很有趣，也的確可以回答問題。但是，如果這些資訊都無法取得，你能做的就是在現場估算出一天的咖啡銷售金額。那麼你們又會怎麼做？我相信各位可不想坐在那裡一整天直到打烊，才統計出數字。

現場的學員都哈哈大笑！

我繼續說明，其實我們可以從數據脈絡來推算大概的數字。怎麼做呢？

思考一下咖啡銷售金額和哪些變量有關？我會聯想到金額是數量與價格相乘的結果，因此我將咖啡銷售金額拆解為以下的數值公式：

● 一天的咖啡銷售金額 ＝ 一天賣出的咖啡杯數 × 咖啡的平均單價

平均單價可以約略抓個100元，因為好計算；你也可以改成你認為更貼切的數字。那麼，一天賣出的咖啡杯數如何估算呢？我想到利用產能的概念，用一台機器的總運作時間除以賣出一杯咖啡所需要的時間，再乘上咖啡機台的數目，可以得到賣出的總杯數。

所以，一天賣出的咖啡杯數，可以拆解為這樣的公式：

● 一天賣出的咖啡杯數＝（一台機器總運作時間／賣出一杯咖啡需要的時間）×機器台數

我觀察了門市資訊，一天營業時間從上午七點到晚上十點半，共15.5個小時。從下單到完成一杯咖啡大約是三分鐘，而一家門市有兩台咖啡機。

● 一天賣出的咖啡杯數 ＝（15.5× 60／3）× 2 ＝ 620

換算下來，一天可以賣出620杯咖啡，再乘上平均單價100元，就可以估算出一天的咖啡銷售金額是62,000 元。

這就是費米估算的技巧，你學會了嗎？

當我們在生活或工作中需要快速估算一些數據時，費米估算都可以派上用場，像是：

● 在商場購物時，可以藉由估算商品價值和數量，來大致估算要花多少錢。 ● 當你在規畫旅遊時，可以透過估算旅行的天數、路程、住宿費用、交通飲食費用，以及當地物價、購物預算，來大致估算你需要的總體預算。 ● 如果你正在制定健身計畫，如何估算需要的時間和能量消耗呢？可以藉由估算每個訓練動作的次數和組數來大致估算。 ● 當你需要評估總體經濟環境時，可以利用估算國家的人口、 GDP、失業率和物價指數等指標，來大致估算國家的未來經濟趨勢。

以上都是費米估算在日常生活中的應用，能幫助你快速估算出需要的數據，並在決策或行動上做為參考。

（本文出自《高勝算的本事》作者：劉奕酉）