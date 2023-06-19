遺產三兄妹搶爭…遺囑寫了卻不具法律效力？ 6個避免「被翻盤」的重要提醒

法庭上，兩姊妹不甘心的表示，母親去世後哥哥拿出母親留下的遺囑，裡面宣稱「姊妹倆未曾扶養我，且基於媽媽的立場，那些財產是蘇家祖傳的，我有責任傳承，所以我不打算傳給女兒，要把內湖的3棟房子全部留給獨子蘇長翔。」

但問題是，兩人根本不知道母親有寫遺囑這件事，並且母親在世時姊妹倆不僅與其共同居住，亦支付孝親費、照顧生活起居、陪同就醫、帶她出國旅行，甚至媽媽的外籍看護係也是由姐姐擔任雇主，遺囑上面所載「姊妹倆未曾扶養媽媽」顯非事實。憑什麼哥哥可以單獨未徵得兩姊妹的同意下，拿著遺囑到地政事務所以遺囑繼承的原因移轉3棟房的所有權？

經過報章媒體的洗禮，這年頭越來越多人懂得利用遺囑，把自己的財產留給想要給的人。雖然法律上仍然有對繼承人的保障措施，但在遺囑面前如果你不爭不討，那麼就算老天爺想給禮物，你也只有乾瞪眼的份。

決定到底是爭還是不爭或許太考驗人性，但我們倒是常可以見到，面對遺囑的「不服氣」通常法庭上主張也就是兩條路，一是堅持遺囑無效，把錢吐出來大家一起分；二是沒魚蝦也好，大的分不到，好歹小的我也要，特留分給我拿回來。

回應到蘇家的3兄妹分產故事，粗抓一棟房以2千萬，3棟房6千萬來試算：如果遺囑有效，獨子可以拿全部6千萬元，頂多姊妹告成功，吐回特留分1/6+1/6共2千萬元，實拿4千萬。但如果遺囑被確認無效，那麼不好意思，6千萬元除以3，獨子就只剩2千萬可以拿。

從6千萬到2千萬的差距不可說不大，更別說實務上那些大老闆們的身價都是億來兆去，就可以知道遺囑除了要寫，更要注意撰寫細節讓它真的「有效」。

不過這裡還是得先說，雖然遺囑不是全都要公證或請律師才符合有效要件，但做事都是這樣，如果今天的遺產金額不算低，且明確知道自己走後會有一場爭產的腥風血雨家庭狗血劇，那麼多些專業把管，少些失誤機會讓人揪錯翻盤，才能成全了自己提早規劃的一片苦心。

雖然不是人人都是大老闆，但關於財產的知識總是多多益善，今天我們就來聊聊遺囑到底要怎麼寫才有效？還有哪些值得留意的大重點。

在台灣，遺囑分為五種

在台灣遺囑分為五種，分別是自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑以及口述遺囑。

遺書跟遺囑差在哪裡？

遺書和遺囑的差異，就是內容有沒有符合法律要求要件。沒有符合，那你就是單純留下想說的話和遺願，給家人做為參考而已。

遺囑一定要純手寫？

以前的人手寫書信是理所當然，但隨著時代的進步，現代人別說寫信，幾乎連寫字的機會都不常有。因此越來越多的函釋，例如法務部108.2.13法律字第10803501680號函就在說電腦打字應認已符筆記之法定方式，以符合社會現況。

開門見山先回答，這題答案是「不行」。

目前已經有許多案例都慘遭教訓，案例背景大多雷同，一位有錢的老人家，在醫院病榻上已經時日無多，可能因為體虛或者插管等情況，導致本人無法開口闡述遺囑內容。儘管請了律師、有錄影，甚至加上圈叉等標示牌輔助，當場確認老者是否同意律師口中遺囑真意。但這些「假聰明」最後到法官面前，通通是被打回票的。

最高法院就有裁定，口述不得以其他舉動表達，如省略「言語口述」程序，用點頭、搖頭或是手勢解釋文字，這不能防止被繼承人可能會被其他人左右其意思，或所代表意思可能被誤解的情形。

無法執筆又是瘖啞人士，是不是就沒法立遺囑？

雖然遺憾，但依照目前法律來說，沒有錯。口述不得以其他舉動表達，就算是手語也一樣。

代筆遺囑要注意的事

前面不斷強調口述的重要性，但除此之外，這裡還是得提醒，除了要會說，還要「說清楚」才有用。例如代筆遺囑，很多被繼承人請見證人來寫遺囑時，可能是他人講授遺囑內容，被繼承人只在再次確認「是不是這個意思」時，回答是或不是，立遺囑過程完全沒有完整講過遺囑全文內容，那麼這個如果打官司一樣是無效的。

立遺囑不需自作聰明，也不能便宜行事

提前立遺囑其實是個值得推廣的習慣，畢竟與其財產留給子女撕破臉分，還不如自己分。但還是謹記，遺囑有嚴格要件規定，缺一不可，最好看著法條擬，不需要自作聰明，也別遺漏必要步驟。像是自書遺囑要求記明的年月日，你只寫了X月X日；代筆遺囑之訂立日期，不是由代筆人親自撰寫；代筆遺囑的見證人，立遺囑不在當場，是事後簽名...等等。

最後，如果真的不自信，那就花點小錢去法院公證吧！

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