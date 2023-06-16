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希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

月入35K如何存到百萬？他提理財五步驟：及早開始投資

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

月薪35K 怎麽存到100萬？

大家好我是小弱肌！之前寫了一篇28歲存到200萬的文章好多人問我實際要怎麼做才行，於是小弱肌就根據自己情況整理出了五個重點：

訂定儲蓄率

如果可以的話小弱肌建議至少在薪水的50％左右，以月薪3萬計算，也就是每月存下15,000元。

挑選適合自己的投資方式

小弱肌記得在剛出社會時什麼都不懂得情況下，做了一些研究，就挑選了指數類的ETF跟一支金融股。

及早開始投資

把握年輕的優勢，發揮複利的效果，如果可以每月都將15,000元丟入年化報酬6％的股票中在第四到第五年就可以達成100萬的里程碑，第12年就會達到310萬元。

有多少錢做多少事

如果不能好好控管自己的消費情況就不要為了賺回饋而去辦信用卡，切記勿因小失大。

累積足夠的財商用錢來幫你賺錢

像是小弱肌最近執行的借貸套利及股票質押如果運用得好的話都是很好的工具，但是一定要好好的做好規劃喔。

存股是一條漫長的道路，如果你還年輕恭喜你，複利在你身上會發揮到很好的效果，就算你已經40歲了現在開始都還不遲，存股這條路唯有堅持才能享受到最後的成果！

◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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