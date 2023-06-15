用現金落伍又頑固 數位支付業者大放送：請享受我們的監控、駭客入侵

把現金說成是馬車

1898年，溫頓機動車公司（Winton Motor Carriage Company）推出世上第一個機動 車廣告，說買了這款機動車：「可省下養馬及照顧馬匹的費用和焦慮。」

溫頓機動車公司推出世上第一輛機動車廣告

人們早期把這種機動車稱為「無『馬』車」（horseless carriage），表明它是一項擺脫過往限制的創新技術。但是這種車在歐洲卻踢到鐵板，因為那裡的人依戀他們的馬，或是買不起機動車。

但熱愛汽車者卻受不了這種延宕，並認為機動車乃是不可避免的正向變化。我們不難想像那些人駕著機動車在鄉間小路上與馬車爭道，並且大喊著：「給未來讓路！」同樣地，數位貨幣的推廣者也把現金說成是馬車，並說它之所以還能存在，全是因為一幫落伍守舊者的頑固懷舊。

他們認為數位貨幣是現金的「升級版」，意思就跟「無『馬』車」一詞一樣，「無現金支付」意味著從前的一些障礙已經被甩掉了，大家為什麼還要死抓著一個劣質系統不放呢？

現金與無現金毫無衝突

但「無『馬』車」確實是馬車的升級版：兩者皆有動力源、車輪和馬車，並且使用相同的道路。但銀行的數位籌碼轉帳，絕不是國家現金系統的升級版（就像賭場籌碼也不是現金的升級版），因為國家現金系統是銀行數位籌碼系統的基礎。

事實上，數位銀行轉帳頂多是非數位銀行轉帳的升級版。上世紀20年代人們用支票要求銀行啟動帳戶編輯，到了2020年則是用智慧手機要求銀行進行數位轉帳，所以支票才是「馬車」。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 打定主意要反對現金的黨派人士，把現金描繪成阻擋他們超車的障礙。但其實維持兩種系統並行不悖，是毫無衝突的，與現金最接近的交通工具類比要算是自行車了，而「無現金」就像是硬把原本跟汽車車道並行不悖的自行車道給關閉了。

當一個產品或服務升級時，人們確實不再需要舊版本，但是當一個產品或服務有兩個版本平行運行時，人們很可能希望同時保留兩個版本。例如電子郵件雖然摧毀了傳真機，但並沒有摧毀郵政服務，因為儘管功能重疊，但郵政仍然做著電子郵件做不到的事情。雖然我們對傳真機的死亡無動於衷，但如果試圖關閉郵政服務，就會引起一片譁然。

同理，電梯確實很好用，但負責任的房地產開發商，絕不會只安裝電梯而不設置緊急逃生樓梯。保持多樣化的平行選擇，能支持復原力原則（principle of resilience），這也是市政當局力推多重模式交通系統的原因。自行車雖是汽車的老前輩，但現在卻比以往任何時候更受歡迎，因為它不但緩解了汽車造成的空氣汙染及塞車問題，而且還能促進健康與減輕城市生活的壓力。

業者故意只講優點

同樣地，非數位和非銀行系統兼而有之，才稱得上是一個多樣化且有彈性的支付系統。但是我們的支付系統卻被推向單一模式：大量的數位支付公司，可能讓人產生多樣化的錯覺，但它們全都是建立在相同的銀行寡頭壟斷基礎之上。由於這個行業打算獨霸市場，所以他們便仿照從前的汽車遊說者的行為，對保有舊產品危言聳聽，卻對一堆汽車事故避而不談。

事實上，汽車業——從溫頓機動車公司開始——向來只宣傳汽車狹隘的、個人的和短期的好處（節省時間和費用），卻把道路規則、塞車費用和燃料標準（以及自行車道），這些攸關社會整體福祉的長期後果丟給政府去處理。

數位支付也存在類似的動能：就像汽車業只選擇在開闊的鄉村道路上拍廣告，絕不讓大家看到交通堵塞造成的汙染，或是被封鎖的車禍現場，數位支付的廣告同樣不會告訴大家：「請享受我們的平台帶來的速度、便利、監控、駭客入侵，以及基礎設施的重大弱點。」

儘管越來越多人認同現金就跟「馬車」一樣應該被淘汰，但也有許多人不認同這種想法，他們出於直覺地認為，現金比較像「自行車」：它的速度雖然沒那麼快，但非常適合短途出行，且自行車不大需要維護，當其他系統塞住的時候，自行車很快就能派上用場。

數位銀行帳戶能否順利運作，取決於使用者能否順利進入「系統」，且系統必須獲得良好的維護；究竟是哪種人準備對數位銀行系統給予全部的信任？就讓我們來探討這個問題吧。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）