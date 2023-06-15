報告得再多不如一張好圖！做好「數據視覺化」讓老闆照著你的判讀做決定

上班族的工作中，多少都會碰到主管交辦「整理數據或報表後做出報告」的任務，這時，你是否只是把整理後的資料草草貼上PPT就開始報告，最後便得來主管的滿頭問號、甚至要你重做。 具有豐富高階主管幕僚經驗的《高勝算的本事》作者劉奕酉表示，這是因為你缺乏「數據思維」中最終也最重要的「論點表明」能力，因為人是視覺化動物，如何能藉由適當的圖表表現你對數據的價值見解或洞見，藉此來回應老闆的問題、做為老闆行動或決策的依據，就是你能在職場成功加分勝出的關鍵！

將問題量化為數據，再透過視覺化的圖表或圖解展現，許多訊息便會一目了然。

有些訊息可以引導我們採取下一步行動，有些訊息則是引發我們新的疑問，比方說：銷售有逐月下滑的趨勢，為什麼會這樣？那麼我們就需要獲取對應的數據來回答這個問題。

透過視覺化圖表的方式，有助於我們更快總結趨勢、澄清問題與發現新問題。

關於視覺化圖表，多數人面對的難題不外乎有三個：

一、圖表該如何選？怎麼用？ 二、如何提升圖表的視覺化效果？ 三、如何用圖表說一個有說服力的好故事？

（本文出自《高勝算的本事：用數據思維打造破局思考力》）

圖表類型就用「點線面」來選擇

為了滿足各種資訊呈現的需求，在資料科學領域持續都有新的圖表被創造出來。但對於一般職場工作者或商業場景中，實在沒有必要使用「奇特」的圖表，甚至自創一個出來。因為當圖表是用來表達訊息時，不常見、特殊的圖表只會增加他人解讀圖表的困難度。

不是好圖表都會被理解，而是能被理解的圖表才是好圖表。

換句話說，當圖表中訊息的理解阻力遠大於傳達價值，就會被視為爛圖表！

在數據思維的最後一個階段「論點表明」中，我想你應該學到了「表達用圖表」與「思考用圖表」的不同。你要做的是找出資料中的資訊或洞見，然後用合適、簡單的圖表來呈現出你的觀點。根據三個不同目的來選取對應的八種圖表，其實就足以解決工作上的問題了（見圖 4-8）。

● 想要呈現數據的關聯：可以選擇散布圖、泡泡圖。

● 想要展現數據的變化：可以選擇折線圖、斜線圖。

● 想要比較數據的大小：可以選擇長條圖、圓餅圖、瀑布圖與雷達圖。

運用「 TOP 原則」來思考圖表細節

圖表的使用，是為了提供判斷的依據、創造行動的誘因，讓觀看圖表的人能採取行動。

如果對方看完後毫無反應或感到疑惑，很有可能是使用的圖表不對、或是沒有清楚傳達出對方需要的訊息，也有可能是說明的方式沒能打動對方。

你知道嗎？視覺化圖表的使用也是需要設計體驗過程的，包括對象、目的與場合，又稱為「 TOP」原則。

● 對象（Target）：圖表是給誰看的？

自己看的，能找出訊息就好，不用在意圖表美化的問題；若是給他人看的，就必須站在對方的角度思考，如何讓訊息傳遞更為直觀？合適的圖表選擇是必要的，但如何突顯重點、削弱雜訊，讓對方一眼就能看到關鍵訊息也是圖表能否發揮成效的關鍵。

● 目的（Object）：傳達的訊息是什麼？希望對方看完後的反應是？

比方說，希望透過圖表展現數據變化的趨勢，可以選擇折線圖或斜線圖。而在向主管報告時，希望對方聽完後感到安心？還是期望對方能認同自己提出的觀點？或者希望對方聽完後容易理解並提出看法？不同的目的，都會影響到圖表呈現的細節。

● 場合（Place）：圖表用什麼形式展現？

圖表是運用在內部討論或例行性報告上？或是對外的提案報告、行銷文案或是電子郵件中的說明？採用紙本輸出、還是電子文件？輸出時有沒有色彩的限制，是黑白、灰階、單色還是彩色？需不需要有人輔助說明？這些因素都會影響到圖表在視覺化上有不同的表現方式。

提升視覺化效果的七個原則

提升圖表視覺化效果可以幫助你更清晰的展示數據中的訊息，並且吸引對方的注意力。

一、選對圖表：合適的圖表類型，可以更好理解訊息傳達的目的。 二、精簡圖表：避免使用過多的訊息和裝飾，使圖表看起來簡潔易懂，讓受眾可以專注在圖表的關鍵訊息上。 三、突顯重點：為了讓受眾一眼就看到重點，可以透過顏色、字型大小的對比方式來突顯重點或弱化雜訊。 四、配色方案：精簡圖表所使用的色彩，並賦予一致性的意義。比方說，看到紅色就知道是警訊、藍色是重要訊息等。 五、訊息標題：將關鍵訊息直接寫入標題，有助受眾掌握圖表重點。 六、動畫效果：適當的動畫可以幫助受眾理解圖表如何閱讀、以及數據的變化過程。 七、文化差異：不同國情文化，對於色彩、圖形的理解和認知可能有所差異。

用「數據敘事架構」幫圖表組織有說服力的說法

如何用圖表說一個有說服力的好故事？

在第三章的「論點表明」階段中提到了「PREP」與「SPAN」這兩個數據敘事架構，前者可以簡潔有力的提出論點、後者則是鋪陳創造行動的誘因。

假設你在圖表中所要展現的關鍵訊息，是符合對方期待的、或是沒有超出對方認知太多，那麼可以採用「PREP」架構來組織你的說法，包括四個元素：

● 提出論點（Point）：想要傳達的結論或建議。

● 支持理由（Reason）：為了支持結論或建議，做為根據的見解或洞見是什麼？

● 佐證實例（Example）：對應於見解與洞見，有哪些數據表格或圖表的訊息可做為佐證？

● 重申論點（Point）：再次重申結論或建議。

相對的，如果你希望透過圖表提出的，是顛覆所有人的嶄新觀點、或是無法直觀理解與接受的洞見，那麼我會建議你採用「SPAN」架構來鋪陳一個循序漸進的說法，包括四個元素：

● 背景陳述（Situation）：關於數據背景的說明。

● 觀點鋪陳（Points）：引導到結論或建議的見解、洞見或個人觀點。

● 頓悟時刻（A-ha）：想要傳達的結論或建議。

● 後續行動（Next）：希望對方採取的行動或解決方案。

相較於「PREP」架構，採用「SPAN」架構不只是希望對方認同，更要讓對方願意採取行動。因此需要創造行動的誘因，利用數據來量化「效益」讓對方感受到採取行動是值得的。

用對圖表，看似是最簡單的方式，卻能向對方證明你的論點言之有據、言之有理，幫助對方更好理解、認同，並願意採取我們期望的行動，對於工作上將能達到事半功倍的成效。

（本文出自《高勝算的本事》作者：劉奕酉）