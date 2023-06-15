「財務四象限」是什麼…有錢人必知！ 他：六方法跟上富人腳步

不知道各位知不知道ESBI財務四象限，這個分類法來自於「富爸爸、窮爸爸」這本經典的理財書，書中說明，要達到真正的財富自由以及脫離社畜生活、窮忙的老鼠圈，最根本的方法是要改變你的「財務象限」。

財務四大象限ESBI 矩陣內容主要由四個象限組成：

員工（Employee） 自僱者（Self-Employed） 企業家（Business Owner） 投資者（Investor）」

財務四象限清楚的劃分了工作型態，在工作型態的背後了解有錢人在做什麼，進而反思是否能脫離窮忙的小資族，踏入財富自由的道路...

直接切入重點，不然這篇又要超過兩千字了，今天森上先生就來介紹財務四象限！

員工（Employee）

大部分的人都屬於這個階級的，員工的生活型態就是把主管或老闆派給你的事做完，工作時數朝九晚五（或更長），享受最基礎勞基法的保障，有時工作沒做完必須加班（領取加班費）。

黑暗雞湯：

升遷加薪必須與一群同事競爭再看老闆肯不肯給你（也許只有幾千），通常給你的都已經是整間公司分到最後剩下的。但在這個象限最大的好處是不用承擔責任（公司倒閉換另一家工作即可），可以當薪水小偷也可以一邊學習專業新知，有比較多的時間累積自身能力和人脈。

自僱者（Self-Employed）

自雇者顧名思義就是自己當自己老闆，用自己的專業技能自己為自己工作，工作時數不固定，但仍然以時間換取金錢。薪水是由自己的專業決定，不用依附在企業底下。此時主要是接案工作者（底下沒有員工），但這個階段也必須承擔業績風險和營運成本，也沒有固定底薪和勞基法的保障，SOHO族由案件數量和品質決定薪水，基本上跟員工一樣，有工作才有會有錢，沒有工作就是沒有錢。

企業家（Business Owner）

一間公司的領導階層（通常數量不多），通常負責決策事項，基本上是利用OPT（Other People’s Time，他人的時間），或是OPM（Other People’s Money，他人的金錢）來賺錢。但公司或企業草創前期會經歷一段辛苦的階段，建立公司的SOP或企業制度，當公司或企業經營到一定程度，即便不用工作也可以維持運作領取公司創造的收益。

投資者（Investor）

利用投入的資產（錢、房地產等..）幫你賺錢。主要有兩種收入來源，一個是資本利得收入：投資商品價格上漲後賣出賺取收入，比如股票漲比你當初買的價位更高，就可以賣出賺取價差。另一個是現金流收入：投資的資產固定一段時間產生現金，比如房子租給租客，租客付的房租，股票有現金股利，每年都可以領到股利等，同樣也不需花費時間工作就能獲得收入。

聰明的你一定有看出來，有錢人的收入象限都落在B和I；身為小資族或是還不能財務自由的朋友大都落在E和S。如果想從ES移轉到BI，這邊有幾點建議：

專注本業提升專業

小資族薪資不高，當務之急就是好好充實自己，在工作上累積經驗。提高生產力或是熟悉工作上使用的工具等。提升專業程度，進而達到同樣的時間可以做更多事。

設定目標努力達標

累積經驗，有更多專業能力後，想辦法設定自我目標，例如設定三年後月薪要突破40K，然後努力達標，在績效面談跟老闆/主管談談自己為公司帶來的貢獻度。

爭取／跳槽加薪

如果績效考核面談中，老闆/主管以共體時艱或外面景氣不好等話術。最後結果薪資成長幅度不如人意，那是時候可以跟公司say goodbye。

提高財商

這邊講得提高財商不只是懂投資，而是指對財務知識的廣泛度、與財務思維培養。一開始可以看大家怎麼開源節流或是新的觀念介紹多看總會選到適合自己的。

例：如何越貸越有錢、高利活存與信用卡回饋、被動收入介紹、加密貨幣投資心得等，如果不知道方向的話，可以看看森上先生都追蹤那些優質創作者。（看到這優質創作者還不趕快舉手讓大家認識）

打造被動收入

被動收入不是憑空而來，一開始要打造你的被動收入系統，舉個例：持續購買優質股票賺取資本利得和股利，這就是一種簡單又暴力的被動收入

長期投資持續複利

當你的資產累積到一定的程度，如果想要讓錢幫你賺錢，最終一定會把錢買入會賺錢的資產，並且持續投資產生複利的效果。讓被動收入超過自己勞力工作主動收入，並可以支應理想生活所需，如果達到這個階段，恭喜你已經可以財務自由。

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