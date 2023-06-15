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勞保除退休金外還有「這些權益」！ 三張圖看懂：新制最多能領到四筆錢

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
勞保除了領退休金還有「這些權益」一定要知道。圖／聯合報系資料照片
勞保除了領退休金還有「這些權益」一定要知道。圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享勞保除了領退休金還有哪些權益，新制勞退最多能領四筆錢，企業員工到底還有那些保障清楚嗎？

用最簡單的方式一次教大家看明白。

以下為影音內容：

五字訣「生老病死殘」

只要記好簡單的五字訣「生老病死殘」，就已經把勞保主要的生育、老年給付，還有傷病、死亡、失能給付都記起來了。

上圖，左邊的給付是「繳錢時」勞保的保障，右邊的給付是「退休後」勞保的保障。

就業保險的保障

要記住幾個條件：

1.非自願離職或公司解散失業

2.生完孩子必須辦育嬰留職停薪

3.領失業給付後就職或參加職訓

只要是企業員工就有這份強制險，但如果是加入企業工會勞健保的會員，或是投保單位負責人，就沒有就業保險。

如果是員工，公司沒有幫忙保就業保險，記得確認是否屬於「僱傭制」範圍裡，如果是，又沒有幫忙投保就業保險，極高機率連下一張圖的保障都不會有。

勞退新制四筆錢

記得三個概念，老闆送的、自己存的、還有多出來的：

1.公司每月幫你另存薪資6％退休金

2.該筆退休金至退休以前的全部收益

3.自己每月另外存薪資6％的退休金

4.這筆退休金到你退休之前的全部收益

企業按照規定是強制提撥「員工退休金」，但如果是加入職業工會勞健保的會員，或投保單位負責人，就沒有1跟2可以領，至於3跟4要不要另外存可以自行決定。

學會查投保資料

直接登「勞保局E化服務系統」最快，準備好「戶口名簿戶號+健保卡卡號」不用讀卡機就可以直接登入查清楚。

如果老闆有高薪低報、甚至完全沒投保，害怕自己檢舉申訴之後會馬上失業的話，要記得「一定要把所有證據留存起來」，同時「快點能找到銜接的下一份工作」還有「存至少三個月生活費當預備金」在考慮檢舉跟求償。

氣夠長才能夠站得久，求償之路很耗費時間，錢不會馬上拿到，不要衝動爭一口氣，結果挨餓好幾頓餐。

勞工朋友都要學會保護權益，工作都有保障，一路做到最後自在退休

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權，未經同意禁止取用轉載。

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