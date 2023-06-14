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想變有錢必知「五個祕訣」！ 他：巴菲特的財產大部分是50歲之後賺到的

聯合新聞網／ 森上先生
有「股神」之稱的波克夏董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett ）。 路透
有「股神」之稱的波克夏董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett ）。 路透

大家好，我是森上先生，今天想來聊聊慢慢變有錢。

記得之前看過一篇文章，裡面提到，有一次亞馬遜創辦人貝佐斯曾經問巴菲特：「你的投資理念非常簡單，為什麼大家不直接複製你的做法呢就好了？」

巴菲特說：「因為沒有人願意慢慢變有錢。」

森上先生覺得這是巴菲特講過對小資族最有啟發的一段話，其實巴菲特大部分的財產都是在50歲後賺到的，經過google後我發現很多富豪都是在快晚年的時候才變成富豪

既然這些富豪都是晚年才變成富豪，那普通的散戶投資者一定也要經歷早年資產累積速度不快的階段，這應該就是巴菲特所講的「慢慢變有錢」的原因

慢慢變有錢有五個秘訣是不可或缺的

本金的累積

投資本金哪裡來？如果薪水少又沒有額外的被動收入，那就從不傷害自己生活品質的節流做起。

在花錢之前先思考這筆錢我花的值得嗎？是否有替代的方式不用花這筆錢？

比如說如果有「拿鐵因子」的朋友，可以試著把星巴克或便利商店的咖啡改成自己手沖或濾掛包的方式，絕對比買一送一更省。

有無形「被動支出的朋友」的朋友，舉例常見的訂閱：

Netflix、Disney+、apple tv+、Youtube Premium、adobe、Uber、Foodpanda、Google Drive、KKbox、spotify、office365、iCloud…

但統計自己一個月使用的時間是多少（如果你訂閱是為了創造被動收入那沒話說），只留下必要的對我的生活有影響嗎？上面的服務可以替代嗎？另外免費的試用訂閱如果沒有繼續使用也要記得取消訂閱，好好審視這些支出，投資本金很多都是這些小錢累積而來。

持續再投入

如果沒有持續再投入，只有一開始一筆資金單筆投入，那麼再怎麼樣選到報酬率10倍的好公司，最終報酬還是不盡人意。

如果是投資高股息股票的人要記得領到股利再投入

如果有認真的當社畜，那麼每個月的固定薪水先保留一份給持續再投入，未來20-30年後的你會感謝當初自己有做這個決定。

高風險VS高報酬

在投資市場高風險往往伴隨著高報酬，什麼樣才是高報酬的產品呢？

如果是以投資項目的風險來講：

虛擬幣>股票>基金>債券>定存

當然每個項目都還有對應的風險類別商品

以基金風險來看：可參考投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」有RR1到RR5。

以個股來講可以看「Beta值」：中華電和台積電Beta值絕對不一樣。

如果你發現你投資的項目風險很高，但沒有獲得相對應的報酬或是到現在還賠錢，那更應該加入慢慢變有錢的行列，因為用運氣賺來的最後會用實力賠掉。

複利的威力

複利的威力有幾個不可或缺的要素，分別是時間、報酬率、本金。

報酬率如果太低（ex:定存），放十年也是複利不起來，所以記得選5％以上的標的才有複利的威力（與單利比較時間越久差距越大）5％以上標的哪裡找？

同樣也是把時間拉長來看，你會發現市值型股票「長期」而言，至少都會有6％以上的報酬。

資金控管

資金控管其實也是一門學問，最簡單的就是不要動不動就all in！

就算股票長期來講有6％以上的報酬，但如果在2022年初高點all in，現在是虧錢的（2022/01/03 0050收盤價146.4），相對的如果是定期定額每月投入（股價下跌同樣價格買的量變多）試算後現在還賺3％多。

如果想賺更多，可以使用金字法投資法，把加碼資金分為5等分X1、X2、X3、X4、X5（5等分加總為100），下跌X％就加碼X％的加碼資金，雖然股票不能判斷高低點，但這種買法長期依照紀律，報酬是很可觀的

◎本文內容已獲 森上先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

巴菲特 報酬率 星巴克 財產 複利

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