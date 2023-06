教你打造自己的「經濟護城河」 《小美人魚》作者安徒生：時間、注意力與目標保持一致

漢斯•克里斯提安•安徒生(Hans Christian Andersen)每晚睡覺前會在桌上放一張紙條,上面寫著:「我只是看起來像死了」,因為他害怕自己被活埋。

這位寫下《醜小鴨》(The Ugly Duckling)、《國王的新衣》(The Emperor’s New Clothes)、《豌豆公主》(The Princess and the Pea)、《小美人魚》(The Little Mermaid)、《拇指姑娘》(Thumberlina) 與《冰雪女王》(The Snow Queen)的丹麥作家安徒生,很清楚活著並活得有意義的重要性,就連看起來像是死透了的時候也一樣。據說他筆下的角色與他們的絕望處境,其實反映出他的自身心境,以及曾經受過的創傷。

安徒生的許多篇童話故事告訴我們,儘管面對重重困難,我們依然有轉變的可能,而且我們的人生本質也可以改變。安徒生說:「生命本身就是最美妙的童話。」我們的抱負、掙扎、痛苦塑造了我們;而我們獲得報酬的方式也同樣塑造了我們。你可以改變自己獲得報酬的方式,並且改變你的生活。

我總是在做不同的事情。像安徒生一樣,因為我不想被放進盒子裡。

在我死之前,請不要把我放進盒子裡。

你可以改變,你可以用不同的方式賺錢。你可以保留你的工作(也可以不要)。

追根究柢,你所做的一切到底是為了什麼?你願意現在就把這個目標放在第一位,也就是在你改變獲得報酬的方式之前,把你的目標放在人生的中心,並且以它為中心創造出可以支持它的工作嗎?

● 也許你目前的工作狀況並不如你想像的那麼糟糕。 ● 也許你看不見自己的驕傲,而人們在工作上告訴你的事不符合你的最佳利益,他們只是為了保護並提升自己而將你犧牲。 ● 也許工作上有一些讓你輾轉難眠的芝麻綠豆小事,只是有人在偷偷測試你,看你能不能勝任工作。 ● 也許你正處於人生的過渡期,想要徹底轉換工作跑道,從某個行業跳到另一個行業。就像是魚兒離開了水,但是你會長出新的雙腿。 ● 也許你認為自己十分渺小,無法克服巨大的工作障礙,但是你想要誠實面對自己,將眼光放遠,讓自己成長。 ● 也許你太憤世嫉俗、太冷漠、在工作上對自己太苛刻。你需要擁抱童心,看見人生美麗的一面,並且愛護周遭的人。

(本文出自《反時間管理》) 正如安徒生所言:「僅僅活著還不夠⋯⋯一個人必須擁有陽光、自由與一點點鮮花。」而且「我們有充分的時間準備死亡。」

時間翻轉者專注於創造在時間與金錢方面都能帶來紅利的價值。

如果你能夠以理想中運用時間的方式寫出人生的下一個篇章,那會如何?

如果你改變獲得報酬的方式,會變得多麼自主?

以最終目的為中心打造經濟護城河

從歷史的角度來看,工作會因為我們住在哪裡而被限制,而且工作也會決定我們什麼時候可以把時間運用在個人的追求或活動上,例如陪伴家人、旅行或發展嗜好。在過去或較為傳統的工作中,我們必須打卡,並且在特定的時間、特定的地點工作。但是如今,你在哪裡工作、什麼時候工作都已經有更大的彈性。

你如何獲得報酬,代表你從事哪些活動而獲得報酬,以及你必須親自待在哪一個地方來提供工作成果,這些都將決定你的生活方式。

● 你獲得報酬的方式是一股約束的力量,將會限制你的方向,或是讓你可以和最終目的保持一致。 ● 如果你珍惜時間,生活就會符合你的價值觀。 ● 你獲得報酬的方式會決定你的自主權;夢想的功用就是放你自由。

改變獲得報酬的方式,以打造經濟護城河來保護你理想的生活方式、增加可以運用的時間,並且擴展機動性。

讓優先考量事項、 專案與報酬保持目標一致

拿回你的權力。當你需要時間、注意力,以及和目標保持一致,才能享受工作帶來好處,而你獲得報酬的方式沒有考量到這些條件,你的價值觀就難以實現。

請在一天結束前問自己:

● 我創造出什麼樣的環境氛圍?

● 我的生活是否符合我的價值觀?

● 我是否帶著動機要活得堅強、有成效?

打造經濟護城河。對時間翻轉者而言,當你認為有意義的職場工作可以支持你、提升你的能力讓你享受更多時間與自主權,進而實現你的價值觀時,經濟護城河就完成了。

改變你對工作的看法以及獲得報酬的方式可能違反你幾乎所有的直覺反應,但卻能讓你獲得更多機會。

如果我們從不同角度來思考這個問題,會怎麼樣呢?如果我們不先試著解決現有的貧困問題,而是專心創造長長久久的繁榮,會有什麼樣的結果?我們可能需要一種違反直覺的方式來看待經濟發展,但是這能讓你看見你從未預期的機會。—克雷頓•克里斯汀生(Clayton Christensen)

(本文出自《反時間管理》作者:瑞奇.諾頓 譯者:李斯毅)