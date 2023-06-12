車禍對方「獅子大開口」該怎麼調解？ 專家提4技巧：先弄清楚和誰談判

車禍如何談和解 第一次參加車禍調解該注意什麼？

車在路上跑，難免有意外！如果你不幸遇到了「車禍」，申請「車禍調解」是一種和平解決爭端的方式，可以節省時間、金錢和精力，避免法律訴訟的風險。當你想要透過「調解委員會」來處理車禍和解，你應該瞭解以下幾點：

調解委員會是由政府設立的，可以處理車禍調解事宜。 調解委員會的調解程序是免費的，並且不需要律師代理。 調解委員會先確認當事人的身分，通常是會允許家人或朋友陪同。 調解委員會的調解結果是具有地方法院的法律效力的，雙方應當遵守。 在調解委員會進行調解時，應當注意自己的言行舉止，保持冷靜，不要情緒化的說：明明是對方錯又不認錯、明明是對方獅子大開口太不合理了...這些話只會讓調解陷入僵局。

如果你想要在調解委員會中獲得有利的結果，那麼你應該保持冷靜，並掌握以下4個技巧：

1.確定談判對象

你應該先弄清楚你是和誰談判，是當事者本人還是他的親友或保險公司。不同的談判對象可能有不同的立場和決定權，你應該先觀察確認他們在乎的點。

2.分析「肇事責任」

你應該先由初步研判表了解自己和對方的肇事責任比例，以及保險公司的看法。如果雙方對肇事責任的看法不同，先聽對方怎麼說。因為車禍的筆錄是個別做的，我們並不清楚對方的筆錄內容，也不清楚對方的想法。

如果有爭議，回去之後收集相關的證據和資料，如果有需要申請肇事鑑定。我曾經處理過初步研判表判定我方肇事則責任100％，研究交通規則後申請鑑定，我方責任降低為30％，對方責任70％，肇事責任大翻轉。但是一定要透過申請鑑定，當場吵是沒有意義的。

3.評估理賠金額

你應該先估算自己所受的損失和傷害，包括醫療費、修車費、工作收入減少等。你也應該了解對方所提出的理賠金額和依據，並且判斷是否合理和可接受。

4.提供資訊讓調解委員居中協商

你應該以禮待人，表達自己的需求和立場，也傾聽對方的意見和感受。你可以嘗試找出雙方的共同利益和目標，並且提出合適的建議和方案。你可以利用調解委員的協助和建議，來達成雙贏的結果。

參加車禍調解委員會是一件需要耐心和智慧的事情，你不能指望第一次就能成功。你需要多次溝通和協商，才能找到一個雙方都能接受的解決方案。

只要你有正確的心態和技巧，信任並尊重調解委員，你就能減少自己的損失和困擾，並且盡快恢復正常的生活。

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